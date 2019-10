Incendio a Quiliano, baracca distrutta dalle fiamme

Quiliano. Incendio ieri sera intorno alle 20 e 45 a Quiliano, in via XXV Aprile.

Secondo quanto appreso, il rogo si è sviluppato in una baracca utilizzata per il ricovero di attrezzi nell’area del maneggio, per cause ancora in via di accertamento. E’ stato il fumo sprigionato dalle fiamme a lanciare l’allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Savona che hanno spento l’incendio e operato per la messa in sicurezza della zona. La baracca è andata distrutta dalle fiamme che hanno avvolto la struttura.

Sull’origine del rogo sono ancora in corso indagini e accertamenti.