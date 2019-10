Borghetto Santo Spirito. Il MIBACT ha assegnato i fondi 2019 per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Il Sistema Bibliotecario Val Varatella di cui Borghetto è comune capofila, si è aggiudicato il contributo più alto a livello nazionale.

I destinatari dei contributi sono stati 100 tra Biblioteche e Sistemi Bibliotecari sparsi in tutta Italia. Solo Asti, Livorno e Belluno hanno uguagliato il risultato ottenuto da Borghetto che è pari a 9.678,15 euro.

Una notizia che, dal Comune, non esitano a definire “clamorosa”: “Un risultato eccezionale ma che non stupisce – è il commento del sindaco Giancarlo Canepa – Il Sistema Bibliotecario è un’autentica eccellenza, nata da un grande lavoro che dimostra che quando si fa sistema tra Comuni e si ha una gestione illuminata non vi sono limiti ai risultati che si possono ottenere. Complimenti a chi quotidianamente contribuisce all’ottenimento di questi traguardi. Davvero un bel modo per festeggiare i vent’anni del nostro sistema bibliotecario”.