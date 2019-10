Savona. Un rinvio che sa di regalo di Natale sotto l’albero… Il debutto di Costa Smeralda slittato al 21 dicembre è stato accolto con soddisfazione dalla città della Torretta: periodo ideale per i festeggiamenti dovuti alla nuova ammiraglia del gruppo crocieristico, sia sotto il profilo dell’atmosfera quanto per l’indotto economico cittadino.

La conferma arriva dal presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino: “Sicuramente meglio il 21 dicembre che altre date precedenti… Non c’è dubbio: d’altronde Costa Crociere ha già fatto molti regali a Savona e questo rinvio arriva al momento giusto. Ci sarà grande movimento, grande richiamo e tanta gente in giro per le vie savonesi, una data ottimale nel clou degli acquisti natalizi”.

“Bar, esercizi e negozi avranno sicuramente beneficio: come Confcommercio siamo pronti ad una grande accoglienza” aggiunge.

“Costa Crociere continua a rappresentare un importante valore aggiunto per Savona e speriamo che per il futuro sia ancora meglio: lo shopping dei crocieristi rappresenta una opportunità fondamentale per tutto il tessuto commerciale savonese e lo sarà ancora di più grazie ai piani di espansione del gruppo crocieristico” conclude il presidente provinciale di Confcommercio.

E se per il settore alberghiero-ricettivo la ricaduta appare più indiretta, anche il presidente provinciale degli albergatori non nasconde la sua soddisfazione per un battesimo che arriva proprio sotto Natale: “Il periodo migliore in ogni senso, per movimento turistico, propensione alla spesa e contesto, davvero un bel regalo per Savona” afferma Angelo Berlangieri.

“Auspichiamo quindi un maggior numero di presenze, senza contare l’importanza e la risonanza dell’evento a livello di brand e immagine turistica complessiva per la città e per il suo appeal, una Savona che dimostra e mette in campo nuove capacità attrattive” aggiunge.

“Gli investimenti di Costa Crociere sono stati davvero di rilievo in questi anni e merita una bella accoglienza, anche per questo inaspettato regalo… Alla fine un rinvio non voluto, ma davvero gradito e piacevole per tutto l’indotto cittadino” conclude il presidente Upa Berlangieri.

Anche per il sindaco Ilaria Caprioglio la notizia del rinvio è stata accolta in maniera positiva, proprio per la giornata dal pieno sapore natalizio: “Siamo dispiaciuti per il posticipo del viaggio inaugurale dell’ammiraglia di Costa Crociere, ma siamo anche convinti che la nuova data a ridosso delle festività di Natale possa essere colta dalla città intera come una grande opportunità”.