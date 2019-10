Il nuovo polo scolastico di Albenga intitolato ad Aldo Turinetto, la contrarietà di Anpi Ceriale

Albenga/Ceriale. Anche la sezione Anpi di Ceriale interviene in merito alla proposta di alcuni militari di intitolare il futuro polo scolastico di Albenga ad Aldo Turinetto, a cui era già dedicata l’ex caserma ingauna sulle cui aree il polo troverà spazio.

Il presidente di Anpi Ceriale, Dino Morando, afferma: “Apprendiamo con sdegno l’intenzione di ex militari della caserma Turinetto di Albenga di proporre l’intitolazione ad Aldo Turinetto del nuovo polo scolastico che verrà costruito nell’area della caserma stessa”.

“Sottoscriviamo le dichiarazioni del presidente dell’ associazione ‘Fischia il vento’ Giuliano Arnaldi ricordando che Aldo Turinetto, sottotenente degli Alpini al comando del generale Alessandro Pirzio Biroli governatore del Montenegro e Sangiaccato, nel periodo che precedette la sua morte (avvenuta il 5 maggio 42) con la sua divisione partecipò alla devastazione di villaggi, all’incendio di case e uccisioni di abitanti, compreso violenze su donne e bambini. La sua divisione applicò il metodo nazista di uccidere 10 civili per ogni militare ferito e 50 civili per ogni ufficiale o militare ucciso. Va sottolineato che a fine conflitto il generale Pirzio Biroli, riconsciuto criminale di guerra, non fu consegnato alla Jugoslavia dal governo Italiano”.

“In occasione del riconoscimento della medaglia d’ oro ad Albenga stride pensare che a soggetti come G. Dosse e compagnia venisse proposto l’intitolazione di una scuola in Germania. Come presidente Anpi – conclude Morando – chiederò al Comune di Albenga che venga rimosso il nome di Turinetto dalla lapide che include il nome di Roberto di Ferro”.