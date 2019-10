Il Molo 8.44 di Vado festeggia i primi 9 anni di attività

Vado L. Il centro commerciale “Molo 8.44” di Vado Ligure compie nove anni. Per l’occasione, l’11, il 12 ed il 13 ottobre sono previsti tre grandi giorni di street food, con tante gustose specialità da tutto il mondo, shopping, con i negozi aperti dalle 9 alle 22 e divertimento, con il luna park al primo piano.

Domenica 13 ottobre, in particolare, in occasione della festa di compleanno del “Molo 8.44” dalle 15 alle 19 ci si potrà divertire con la coinvolgente animazione di dj Carlito e, inoltre, in omaggio per tutti i visitatori anche un golosissimo pane e nutella.

Per essere sempre aggiornato su iniziative, eventi salva il numero +39 3922674557 (servizio gratuito).