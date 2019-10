Il mercato a Carcare, la marcia acquatica ad Alassio e “Wedding in Noli”: una domenica di eventi speciali in provincia

Provincia. “Un’eccezione non è altro che una regola che si applica eccezionalmente”, secondo il critico letterario Fausto Cercignani. Moltissimi saranno gli IVG Eventi speciali che si applicheranno come regole in questa prima domenica di ottobre al mare o in valle.

Niente di più “extraordinario” come un debutto esiste al mondo. A Carcare farà il suo il Mercato Riviera delle Palme, che per la prima volta in Val Bormida si presenterà con le nuove invitanti collezioni di abbigliamento e accessori autunno-inverno 2019-2020 e un sacco di tanti altri prodotti per la persona o la casa ed enogastronomici.

“Bentornata” alla Alassio International Marcia Acquatica – Memorial “Roberto Gravagno”! Sarà un intenso fine settimana dedicato allo sport e al divertimento con le gare per le squadre che hanno seguito l’intero circuito e la Mega Longe per riconquistare il record per il serpentone acquatico più lungo del mondo.

“Sì” è invece la parola a cui penserete di più “transitando” a Noli. Chi vuole iniziare infatti a pianificare il giorno più bello della sua vita deve passare alla Locanda dai Barnabiti per “Wedding in Noli”, in cui troverà tutte le risposte che cerca grazie ai consigli di diversi professionisti del settore.

Dibattiti sull’attualità, cene tipiche e musicalità saranno “mescolati” insieme a Garlenda nel programma della Festa Provinciale della Lega, in cui saranno presenti i principali esponenti del partito in Liguria e i parlamentari nazionali ed europei del “Carroccio”.

Sarà a Carcare il nuovo appuntamento del Mercato Riviera delle Palme: domenica 6 ottobre dalle 8 alle 19:30 in piazza Cavaradossi sarà (anche in caso di maltempo) il giorno del “debutto” del consorzio in Val Bormida con il patrocinio del Comune di Carcare e di Confcommercio Savona.

Una straordinaria giornata di shopping a cielo aperto con i migliori ambulanti della Liguria, che presentano le loro nuove collezioni autunno – inverno 2019 – 2020: abbigliamento uomo e donna, pelletteria, borse, intimo, scarpe e biancheria per la casa e non mancherà il caratteristico banco della farinata.

Alassio. Chi vi ha preso parte lo scorso anno non credeva ai propri occhi. Una spettacolare giornata di inizio ottobre, più simile ad una di fine agosto, aveva salutato il record mondiale del serpentone di persone in fila indiana nell’acqua. Con 251 persone coinvolte nella Mega Longe, Alassio aveva strappato il record alla Tunisia (247).

Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre, per il secondo anno consecutivo, si terrà ad Alassio l’unica tappa in Italia del circuito internazionale di marcia acquatica, la nuova disciplina sportiva presentata ufficialmente ai Mediterranean Beach Games di Patrasso 2019. Sabato 5 e domenica 6 ottobre il Circolo Nautico al Mare Alassio e la sua sezione di marcia acquatica Alassio Wave Walking organizzano il secondo evento in Italia di marcia acquatica con la collaborazione della Federazione Italiana Escursionismo e della FFRandonée

Alassio International Marcia Acquatica – Memorial “Roberto Gravagno”, intitolata ad uno dei fondatori della marcia acquatica in Italia, sarà una due giorni dedicata allo sport e al divertimento: il 5 ottobre si svolgeranno le gare per le squadre che hanno seguito l’intero circuito mentre il 6 ottobre vi sarà la Mega Longe per riconquistare il record per il serpentone acquatico più lungo del mondo.

Noli. Se state progettando il vostro matrimonio e non sapete proprio da dove cominciare segnate sul vostro calendario domenica 6 ottobre: nella suggestiva Locanda dai Barnabiti si terrà l’evento “Wedding in Noli”, un’iniziativa dedicata a coloro che vogliono iniziare ad immaginare e progettare il giorno del fatidico “sì”.

Chiara Garzoglio gestisce un laboratorio floreale nell’antico borgo marinaresco e insieme ad altri commercianti è la promotrice di un evento unico che vuole riunire sotto allo stesso tetto i migliori operatori del settore “made in Noli” (e non solo).

Dalla location al fiorista, dalla pasticceria al vestito da sposa, non importa quali siano i vostri dubbi: durante “Wedding in Noli” potrete trovare le risposte che cercate grazie ai consigli dei diversi professionisti del settore presenti.

Il Palazzetto dello Sport di Garlenda ospita l’edizione 2019 della Festa Provinciale della Lega. La manifestazione prenderà il via sabato 5 ottobre alle ore 18 con tavoli tematici alla presenza dei principali esponenti del partito in Liguria e dei parlamentari Luca Toccalini, deputato e coordinatore della Lega Giovani, Alessandra Locatelli, deputata e già ministro della famiglia.

Domenica 6 ottobre dalle ore 18 sono in programma incontri su tematiche di attualità ai quali parteciperanno ospiti d’eccezione quali Andrea Crippa, deputato e vice di Matteo Salvini alla guida della Lega, Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, ed Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure del “Carroccio”.

Terminati i dibattiti, verso le ore 20 è prevista la cena tipica ligure a cui seguiranno show musicali: il sabato lo spettacolo live dello Studio 54, con le sue canzoni anni ’70 e ’80, la domenica la Triti 2.0 Cover Band (per la cena è gradita la prenotazione telefonica).

Albissola Marina. Nell’ambito del XIV Festival Internazionale della Maiolica fino a domenica 6 ottobre è visitabile la mostra “Ceramiche liguri tra fine Ottocento e inizio Novecento. Le fornaci storiche savonesi ed albisolesi”, a cura di Carla Bracco, Monica Bruzzo, Federico Marzinot e ideata dall’Associazione “Lino Berzoini” con il contributo del Comune e di Coop Liguria.

Oltre settanta opere ripercorrono il periodo storico del passaggio in Liguria dalla ceramica artistica in terraglia a quella in maiolica e la figura di alcuni dei protagonisti di tale dinamica tecnica e artistica. L’esposizione costituisce il secondo momento di un progetto dedicato alla conoscenza di aspetti della ceramica ligure avviato il 3 agosto con la mostra “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini. Tradizione e innovazione in ceramica” e in corso sino al 20 ottobre al MuDA.

La mostra parte infatti dalla figura di Nicolò Poggi e si cerca di contestualizzare la sua attività nel panorama più vasto savonese e albisolese per evidenziare tratti comuni e peculiarità delle singole manifatture e i principali indirizzi della produzione ceramica nei cinquant’anni a cavallo tra i due secoli.

Savona. Domenica 6 ottobre comincia la nuova stagione del Teatro Sacco “Un Sacco di Emozioni”. Si comincia con “Un Sacco stupefacente – Primo teatro della città di Savona”, una commedia per la regia di Antonio Carlucci e Felice Rossello che ricostruisce la storia dell’antico teatro, immaginando l’apparizione del suo benefattore Girolamo Sacco (1555) che viene oggi a chiedere spiegazioni della donazione fatta alla città di Savona.

Questo è lo spunto per raccontare quanto accaduto dopo il 7 agosto 1785, giorno in cui il Sacco veniva inaugurato. Così Girolamo Sacco, accompagnato dal Genius loci – lo spirito protettore del luogo – si ritrova insieme al pubblico a fare un viaggio nel tempo. Il teatro torna a respirare un’aria magica fatta di ricordi, apparizioni, brani musicali e teatrali che queste mura ben conoscono.