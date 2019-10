Il maltempo risparmia il savonese (per ora): 20 interventi dei vigili del fuoco

Varazze. Ad ora criticità e disagi solo nel centro della regione, il maltempo di queste ore ha risparmiato (ad ora) il territorio savonese.

Oltre agli allagamenti nelle cantine di Varazze (la località più colpita) e il “blocco” alla circolazione ferroviaria e stradale verso Genova, in provincia non sono state segnalate situazioni problematiche per la pioggia.

Tuttavia non sono mancate le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco, una ventina dall’inizio della mattinata: naturalmente il distaccamento di Varazze è stato quello più impegnato, in quanto le azioni dei pompieri si sono concentrate nel levante savonese.

Piccoli allagamenti, rami e alberi caduti, qualche masso su arterie stradali: è stato ribadito che non ci sono particolari disagi. Le piogge intense attese nella mattinata si sono verificate solo in parte e a macchia di leopardo, senza cumuli significativi.

L’allerta meteo resta in vigore fino alle ore 15.00 di oggi. Per il levante savonese, interessato ad una allerta arancione, resta alta la guardia: scuole, impianti sportivi, luoghi pubblici e altre strutture resteranno chiuse secondo le ordinanze disposte dai sindaci e in attesa dell’evoluzione delle condizioni meteo.

Si consiglia prudenza e di adottare le misure di autoprotezione in caso di un ulteriore peggioramento, anche se, stando alle previsioni, i fenomeni temporaleschi cominceranno ad esaurirsi a partire dal pomeriggio di oggi.