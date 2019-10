Il maltempo e l’allerta meteo mandano in “tilt” la programmazione degli eventi del weekend

Provincia. Anche per questo fine settimana autunnale l’offerta di eventi e manifestazioni nel savonese certo non mancava, tuttavia le previsioni meteo, l’allerta gialla di domani e la scure di una possibile allerta rossa per la giornata di domenica porteranno a cancellazioni e rinvii di molte iniziative previste nel fine settimana.

In attesa di capire come sarà esattamente la situazione meteo e quindi di ricevere le comunicazioni del caso sulle singole manifestazioni, il primo stop arriva da Vado Ligure: rinvio per “La Dieci di Vado e Quiliano 2019”.

“Con il presente comunicato informiamo dello spostamento della manifestazione “La Dieci di Vado e Quiliano” da domenica 20 ottobre a domenica 24 novembre 2019. Le motivazioni sono legate alle previsioni di condizioni metereologiche avverse previste su Vado Ligure e sull’intera regione nella giornata di sabato. Attualmente è già stata emanata l’allerta meteo gialla per la giornata di sabato ed il bollettino meteo della protezione civile specifica che “domenica si attende un ulteriore peggioramento meteo-idro che sarà meglio valutato nei prossimi aggiornamenti”.

“Seppur con grande rammarico, ma certi della vostra comprensione, preferiamo annunciare tempestivamente lo slittamento della manifestazione, evitando una comunicazione tardiva che metterebbe in difficoltà gli atleti provenienti da fuori Liguria” conclude l’organizzazione.

Naturalmente, oltre alla manifestazioni sportive, rimane da vedere cosà potrà succedere ai campionati di calcio delle varie categorie, che potrebbero subire una raffica di rinvii a seguito dell’allerta meteo di domenica.

Aggiornamenti in corso