Bergeggi. Fine settimana nel ‘golfo dell’isola’ dedicato al nuoto in acque libere. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è sponsorizzata da Jaked e TriO Events, con la partecipazione dei Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio e in collaborazione col consorzio dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, con la Società Italiana Salvamento, l’Asd Olimpia Sub e la Lega Navale di Spotorno.

Quest’oggi, venerdì 4, si è tenuto il “pre evento”, con un’iniziativa a sfondo ambientale. Nell’occasione è stata recuperata dal fondale una barca, oltre a sdraio, sedie e vecchi pneumatici.

Sabato 6 prenderà al via l’evento sportivo, con le gare riservate a bambini e famiglie su distanze ‘sprint’ (da 100metri agli 800m). Domenica sarà la volta dei professionisti e degli agonisti, sulle distanze di fondo e mezzofondo (da 1800m fino a 1800m+6000m). Le premiazioni si terranno in entrambi i casi al pomeriggio, alle ore 17.