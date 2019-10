Bergeggi. Conclusa con successo e rinnovata partecipazione Swimtheisland Bergeggi 2019, rassegna giunta alla nona edizione.

Fine settimana nel Golfo dell’Isola dedicato al nuoto in acque libere tra turismo e promozione del territorio. La manifestazione è stata sponsorizzata da Jaked e TriO Events, con la partecipazione dei Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio e in collaborazione col consorzio dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, con la Società Italiana Salvamento, l’Asd Olimpia Sub e la Lega Navale di Spotorno.

Venerdì 4 si è tenuto il “pre-evento”, con musica e un’iniziativa a sfondo ambientale. Nell’occasione sono state infatti recuperate dal fondale una barca, sdraio, sedie, vecchi pneumatici e altri rifiuti.

Sabato, presa il via la parte sportivo-agonistica, si sono cimentati i bambini (dai 6 ai 12 anni) su distanze di 100,200,400 metri e le famiglie, fino agli 800 metri.

Domenica l’evento è entrato nel vivo, con le distanze brevi (800m), singoli e staffetta. Medio fondo, quindi 1800m e 3500m. E fondo, col lungo 6000m e la combinata 1800+6000m. Ospite d’eccezione, nonché vincitore di quest’ultima prova, Matteo Furlan, campione italiano nella 10km, argento nella 25km ai mondiali di Budapest del 2017 e sempre secondo ai Campionati europei del 2016, tenutisi in Olanda.

Le giornata è quindi terminata con le cerimonie finali di premiazione, alla presenza dei sindaci di Bergeggi e Spotorno Roberto Arboscello e Mattia Fiorini, all’Assessore al Turismo del Comune di Spotorno Cristina Secchi e al rappresentante del Consorzio dei commercianti spotornesi Matteo Camìa.

Oltre 3.200 gli atleti ad aver partecipato alla manifestazione, provenienti da tutta Europa.