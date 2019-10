Il direttivo di Aga (Associazione Giovani Alassio) si amplia: Cassiano e Breeuwer le new entries

Alassio. Grandi novità per i ragazzi di Aga (Associazione Giovani Alassio). Dopo il recente ingresso di Umberto Gandini, il direttivo dell’Associazione si amplia ancora con i nomi di Veronica Cassiano e Luca Breeuwer, che prenderanno il posto di Noemi Montin e Greta Mascheretti. I due ragazzi sono molto conosciuti e stimati nel mondo dei giovani, soprattutto in campo sportivo e culturale.

“Siamo molto contenti della formazione attuale del direttivo, – afferma il presidente Giacomo Aicardi, – era da tempo che pensavamo a delle soluzioni per allargare il nostro raggio di conoscenze e poter condividere idee diverse, e loro due sono le persone ideali per perseguire questi obiettivi”.

“Ci teniamo a ringraziare Noemi Montin e Greta Mascheretti per il contributo dato finora. Siamo sicuri che, nonostante non facciano più parte del direttivo, ci daranno una grossa mano anche dall’esterno. Il nostro fine dev’essere quello di creare un sistema dinamico, che permetta di interagire con tutti i ragazzi che abbiano la voglia di mettersi in gioco, mantenendo però uno zoccolo duro che detti le linee guida dell’Associazione. Così facendo il progetto può essere davvero duraturo e condiviso”.

Idee chiare per i ragazzi di Alassio, che puntano dritti verso il prossimo evento: “Il 31 Ottobre faremo uno show, insieme agli amici della Strobe, alla Chiesa Anglicana di Alassio per festeggiare Halloween in grande stile. Questo è un sogno che si realizza, perchè avere la disponibilità di un edificio così importante e storico non capita tutti i giorni, e per tanto sono doverosi i ringraziamenti al Comune di Alassio, per l’appoggio e la fiducia. Sarà una festa aperta a tutti, che vedrà nel divertimento l’ingrediente principale”, conclude Aicardi.

Per maggiori informazioni sulla festa visitare la pagina Facebook e Instagram dell’Associazione Giovani Alassio.