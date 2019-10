Il cinghiale domestico Grufi ucciso nel recinto da un cacciatore: indagini dei carabinieri

Stellanello-Laigueglia. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali per far luce sulla tragica morte del cinghiale domestico “Grufi”.

L’animale è stato freddato dal colpo di fucile di un cacciatore, ma non all’aperto bensì mentre si trovava rinchiuso nel recinto del maneggio “Cavallo George” di Stellanello, dove era accudito da anni.

A salvare l’animale, nel 2015, era stato il sovrintendente capo della polizia municipale di Laigueglia Franco Berardi, che lo aveva trovato malconcio, ancora cucciolo, sul ciglio della strada nell’entroterra di Alassio e aveva deciso di portarlo con se e accudirlo.

Quindi, la decisione di affidarlo alle cure del maneggio, dove l’ex vigile lo andava a trovare di frequente. Solo le indagini potranno svelare i risvolti del macabro episodio.