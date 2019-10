Savona. Il Centro Danza Savona in scena al Teatro Fabbri di Vignola. Accadrà il prossimo 3 novembre nell’ambito della rassegna Danza Autunno 2019-2020, organizzata dal Teatro Comunale Pavarotti con ERT, nel corso della quale andranno in scena per la danza ben cinque proposte.

Il 3 novembre alle ore 2.30 sarà la sera di “The Art Life”, con la regia di Stefano Falco e le coreografie di Alessandra Schirripa. Sul palco il Cedansa Ballet Theatre, un ensemble di giovani danzatori savonesi che si stanno facendo conoscere tra le eccellenze italiane della danza grazie al lavoro della loro pluripremiata coreografa.

“Lo spettacolo propone un viaggio attraverso azioni danzate, coreografie corali, duo e assoli nel mondo di Cedansa, sospeso tra arte, poesia, cinema, teatro, letteratura nel linguaggio della danza contemporanea – spiega Schirripa – Un percorso emozionale: voci, rumori, musiche e la grande fisicità ed espressività dei giovani danzatori. La narrazione, per affinità elettive, è

affidata a poesie, brani letterari, citazioni cinematografiche. Le coreografie presentate hanno vinto premi e premi assoluti in alcuni dei più prestigiosi Concorsi Internazionali di Danza”.

Lo spettacolo prevede musiche di Pink Floyd, Chopin, Massive Attack, Nino Rota, Sakamoto, Mantovani e Hecq, con citazioni di Fellini, Del Toro, Rosefeldt, Sorrentino. Testi di Levi, Calvino, Maupassant, Montale.