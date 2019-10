Il benvenuto della Rari Nantes Savona agli Alpini

Savona. La Rari Nantes Savona ha rivolto un caloroso benvenuto agli Alpini ed alle loro famiglie che partecipano al 22° raduno Alpino 1° Raggruppamento Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Francia in corso di svolgimento da ieri a Savona e che terminerà domani sera.

Per l’occasione Valerio Rizzo, capitano della squadra di pallanuoto, e Linda Cerruti, capitano della squadra di nuoto sincronizzato, in rappresentanza di tutta la società biancorossa, hanno posato, per una foto di buon augurio, con i rappresentanti savonesi del glorioso corpo dell’Esercito Italiano, ovvero Emilio Patrone, presidente Associazione Nazionale Alpini Sezione di Savona, Fabrizio Dal Mas, consigliere sezione Ana di Savona, e Stefano Defendi, consigliere sezione Ana di Savona.

“Da tutta la Rari Nantes Savona un caloroso augurio per la piena riuscita della manifestazione” scrive la società biancorossa.

.