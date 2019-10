Savona. Si è svolto sabato 5 e domenica 6 ottobre il grande meeting di canoa organizzato dalla Canottieri Sabazia, che ha visto il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Coni nazionale e Federazione Italiana Canoa e Kayak e, per la prima volta, della Polizia di Stato.

Il 40° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica ha visto la partecipazione di atleti provenienti da sette regioni d’Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria) cui si sono aggiunti ben cinque club stranieri provenienti da Romania e Ungheria. Nelle due giornate si sono fronteggiate 35 società che hanno messo in acqua oltre 750 atleti.

Tra i portacolori della Canottieri Sabazia affezionati al podio si sono distinti Alessandro Mito (due ori, un bronzo), Davide Mitro (due ori, un bronzo), Alessandro De Stefano (un oro, un argento, due bronzi), Pietro Casanova (un oro, un argento, due bronzi), Paola Cigliutti (un oro, due argenti), Samuele Dossetti (un oro, due bronzi), Pietro Frumento (un argento, due bronzi). Hanno contribuito a rinfoltire il medagliere con altri ori Cristina De Gregori, Paolo Pollero, Lorenzo Garzoglio, Filippo Ferrara, Edoardo Corallo, Marco Tarditi.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, dell’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza, del capitano di fregata Sebastiano Carta, del presidente dell’Associazione Azzurri d’Italia Roberto Ghersi, del vicepresidente Rotary Mauro Prando e del presidente del Comitato regionale Fick Liguria Ruggero De Gregori.

Le gare sono state avvincenti e il livello tecnico molto alto per la presenza di molti campioni italiani e, tra le file degli stranieri, di campioni del mondo.

Il prestigioso trofeo quest’anno è andato alla Canoa San Giorgio, che ha preceduto la società di casa per pochi punti. La Canottieri Sabazia ha vinto la classifica Ragazzi e si è aggiudicata la medaglia del Presidente del Senato.

Avvincente la grande sfida tra le società che compaiono nell’albo d’oro dell’evento. Sulla distanza inedita dei 100 merti, in K4 maschile e femminile, l’ha spuntata l’Omegna sulla Sestese, terza la San Giorgio.

Di seguito i piazzamenti sul podio ottenuti dalla Canottieri Sabazia.

K1 200 metri Cadetti A maschile

bronzo per Filippo Spezialetti

K1 200 metri Cadetti A maschile

argento per Michael Battaglia

K1 4,20, 200 metri Allievi A maschile

oro per Lorenzo Garzoglio

K1 4,20, 200 metri Allievi B maschile

bronzo per Filippo Baldizzone

K1 200 metri Cadetti B maschile

bronzo per Pietro Frumento

K4 200 metri Ragazzi maschile

oro per Pietro Casanova, Alessandro Mito, Davide Mitro, Filippo Ferrara

K1 200 metri Ragazzi maschile

argento per Alessandro De Stefano

bronzo per Samuele Dossetti

K1 200 metri Master C femminile

argento per Paola Cigliutti

K1 4,20 4×200 metri Allievi B maschile

bronzo per Filippo Baldizzone, Van Son Folli, Pietro Giusto, Alessandro Mineo

K2 200 metri Ragazzi maschile

oro per Alessandro De Stefano, Samuele Dossetti

argento per Edoardo Corallo, Matteo Curletti

bronzo per Pietro Casanova, Edoardo Razzoli

K2 200 metri Cadetti B maschile

argento per Edoardo Ramagli, Pietro Frumento

K4 200 metri Allievi B maschile

bronzo per Pietro Giusto in equipaggio misto

K4 200 metri Cadetti A maschile

bronzo per Filippo Spezialetti in equipaggio misto

K4 200 metri Cadetti B maschile

bronzo per Riccardo Rossi, Lorenzo Rizza, Edoardo Ramagli, Pietro Frumento

C4 200 metri Ragazzi maschile

oro per Edoardo Corallo, Alessandro Mito, Davide Mitro, Marco Tarditi

K4 200 metri Junior maschile

bronzo per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Leonardo Sogno, Ludovico Spezialetti

C1 200 metri Junior maschile

bronzo per Cristian Paglieri

K1 200 metri Ragazzi maschile

bronzo per Alessandro De Stefano

K1 200 metri Free femminile

argento per Paola Cigliutti

K2 200 metri Junior femminile

bronzo per Sofia Lombardi in equipaggio misto

C4 200 metri Junior maschile

argento per Flavio Ghezzi, Francesco Lai, Pietro Casanova, Ludovico Spezialetti

K2 200 metri Ragazzi maschile

bronzo per Alessandro De Stefano, Samuele Dossetti

K1 200 metri Senior maschile

bronzo per Alberto Regazzoni

C2 200 metri Ragazzi maschile

bronzo per Alessandro Mito, Marco Tarditi

C4 200 metri Senior maschile

argento per Matteo Gerace, Giulio Vaira, Paolo Pollero, Andrea Tarditi

K2 200 metri Free femminile

oro per Paola Cigliutti, Cristina De Gregori

K4 200 metri Ragazzi maschile

bronzo per Pietro Casanova, Filippo Ferrara, Davide Mitro, Edoardo Razzoli

C1 200 metri Free maschile

oro per Paolo Pollero