Savona. Gli ultimi due fine settimana sono stati particolarmente significativi per le squadre liguri di hockey prato.

In Serie A2 la Superba, dopo 3 giornate, si ritrova solitaria in vetta alla graduatoria con 9 punti, frutto di un bottino di 10 reti fatte e 1 subita.

Sabato 5 ottobre i biancorossoneri si sono imposti per 1 a 0 a Torino sul campo del Rassemblement grazie ad un gol di Crovetto. Una settimana dopo, sul terreno di casa, hanno travolto i romani dell’Eur per 4-0 con doppietta di Fabricio Correa e singole reti di Baah e Becco.

Sabato 19 ottobre alle ore 15 all’Arnaldi di Genova sarà quindi big match: Superba contro Città del Tricolore, terza in classifica.

La Serie B domenica 13 ottobre ha vissuto lo scontro al vertice tra Savona e Cus Genova, con il successo per 2-1 di biancoverdi. Per i savonesi reti di Elsayed Belal Saad e Filippo Bormida; per gli universitari gol di Luca Zero.

Netta vittoria del Genova Hockey 1980 sul Liguria: 9 a 0. La terza giornata era iniziata sette giorni prima, con l’HC Genova capace di prevalere sulla Superba Under 21 per 4-3.

La classifica: HC Savona 9; Cus Genova, Genova Hockey 1980 6; HC Superba U21, HC Genova 3; HC Liguria 0.

La graduatoria ufficiale: HC Savona, Cus Genova,; Genova Hockey 1980 6; HC Genova; Liguria HC 0.

Domenica 20 ottobre sono in programma due incontri: alle ore 9 Cus Genova contro Genova Hockey 1980; alle 13 HC Genova contro HC Savona.