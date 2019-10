GT Tour Italia, torna Alassio Coast: il raduno di auto Porsche

Alassio. Com’era già avvenuto nel 2016 e nel 2018, il gruppo GT Tour Italia possessori di auto Porsche organizza l’evento Alassio Coast. Si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 ottobre con il patronicinio dei Comuni di Alassio e Finale Ligure.

I partecipanti si ritroveranno presso l’Hotel Savoia di Alassio e il venerdì sera saranno tutti ospitati dal caratteristico ristorante Mezzaluna, a pochi passi dal mare. Il sabato partenza in mattinata direzione Zuccarello passando per Castelvecchio di Rocca Barbena; tra curve e tornanti si arriverà nel Comune di Bardineto patria del fungo porcino da lì al Lago di Osiglia, dove sono previste sosta e giro panoramico.

A seguire i protagonisti del raduno percorreranno la Val Bormida sino a Calizzano, dove il gruppo sosterà per la pausa pranzo presso il prestigioso ristorante Villa Elia. Dopo pranzo discesa tutta da guidare attraversando il valico del Giovo di Toirano e ritorno ad Alassio con sfilata lungo via Dante, foto di rito davanti al famoso Muretto e sosta delle auto in bella vista presso piazza San Francesco. A seguire cena sul mare nel meraviglioso ristorante Profumo di Timo presso L’Hotel Savoia.

La domenica il saluto del gruppo alla città di Alassio e partenza in direzione dello splendido borgo medioevale di Finalborgo, con visita intinerante. Pausa pranzo presso il caratteristico ristorante Invexendu con cucina tipica ligure. Poi sarà il momento dei saluti e dell’arrivederci al prossimo evento.

