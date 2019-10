Gruppo Pattinatori Savonesi: finale di stagione in bellezza

Savona. La stagione del pattinaggio si avvia alla conclusione. Tra le ultime gare del 2019, da segnalare l’ultima tappa del Circuito Nord Ovest di pattinaggio velocità. Una manifestazione ricca di gare emozionanti quella del Palatrincee, che ha visto protagonisti gli atleti del Gruppo Pattinatori Savonesi.

Nella categoria giovanissimi maschile, Mattia Pittatore è primo nella 2 giri sprint e, danneggiato da una caduta, non riesce a confermarsi nella 5 giri; nella stessa categoria molto bene Filippo Renda, quinto e quarto nelle due gare. Nelle esordienti femminile nella 2 giri sprint primo posto per Alessia Pittatore e terzo posto per Beatrice Bosco, nella 8 giri quarta posizione per Alessia Pittatore. Stesse distanze di gara per gli esordienti maschili, dove arriva un quarto e un inaspettato secondo posto per Elia Nisi.

Nella categoria R12 femminile, terzo posto per Asia Renda nella 3 giri sprint. Nelle ragazze femminile un primo nella 3 giri sprint e un secondo nella 1500 metri per Elena Lampitelli, vincitrice della classifica finale di categoria. Nei ragazzi maschi, terzo posto nel 1500 metri per Massimiliano Romairone. Nella 3 giri sprint allieve femmine seconda Gaia Tedeschi e quarta Giorgia Corsini, mente nella 3.000 metri in linea primo posto per Giorgia Corsini e secondo per Gaia Tedeschi. Negli allievi maschi dominio per Federico Romairone, che si aggiudica entrambe le gare. Bene il compagno di squadra Edoardo Scorza secondo nella 3 giri sprint.

Al termine delle gare è arrivato il primo posto nella classifica a squadre per il Gruppo Pattinatori Savonesi, che sono saliti sul gradino più alto del podio anche grazie alle bellissime prove di Valentina De Rosa, Leonardo Baccino, Rebecca Bosco, Elena De Rosa, Melissa Simonetti, Emma Nisi, Anna Barlocco, Alessia Di Murro, Federico Messina, Tommaso Di Pietro, Alessio Naccarato, Francesco Lampitelli, Cecilia Vigliola e Davide Salerno.