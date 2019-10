Grave infortunio sul lavoro all’Italiana Coke: operaio investito da ondata di vapore

Cairo Montenotte. Grave infortunio sul lavoro all’Italiana Coke di Bragno, a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, per cause ancora da accertare, un operaio è stato investito da una ondata di vapore, rimanendo gravemente ustionato. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di 118, militi della Croce Bianca di Cairo e vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato poco dopo le 9:00 di questa mattina.

Stando alle prime informazioni l’uomo rimasto ferito stava lavorando nel reparto forni, quando all’improvviso è stato colpito dall’ondata di vapore. Dopo i primi soccorsi e cure da parte dei sanitari per l’operaio è stato disposto il trasferimento d’urgenza, con elicottero, al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi a Genova.

L’uomo, un 60enne, sarebbe rimasto ustionato al volto e su altre parti del corpo e le sue condizioni sono giudicate gravi. E’ un operaio dipendente di una ditta esterna che lavorava alla manutenzione dei forni.

“Stiamo verificando la dinamica dell’incidente” è il commento a caldo di Italiana Coke. Sono in corso accertamenti da parte degli ispettori dell’Asl e dei carabinieri intervenuti sul posto per ricostruire l’infortunio sul lavoro e capire i motivi che hanno determinato il ferimento dell’operaio, che sarebbe andato in pensione da domani: nel suo ultimo giorno di lavoro è invece rimasto ustionato in maniera grave.