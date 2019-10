Loano. Nel pomeriggio di ieri, sabato 19 ottobre, presso il Peluffo Bike Store di Loano, si è svolta la presentazione dell’Accademia di mountain bike dell’associazione sportiva Krav Maga Parabellum.

Molti genitori residenti non solo a Loano ma anche in comuni limitrofi hanno partecipato, accompagnando i propri figli. Il maestro Roberto Peluffo, responsabile del settore mountain bike, ha illustrato gli obiettivi, il programma e le caratteristiche di questo corso, rivolto a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni di età in poi.

Sabato 26 ottobre, dalle ore 14, presso l’area dove si tiene la Sagra del Nostralino in località Ranzi di Pietra Ligure, ci sarà un’ulteriore possibilità per poter ricevere informazioni, grazie all’organizzazione della prova gratuita in loco, a cui si potrà accedere previa compilazione di una manleva fornita dallo staff tecnico. Sabato 2 novembre, alla stessa ora e nello stesso luogo, la scuola inizierà a pieno regime.

“Attraverso lo sport, il divertimento, la cultura del territorio e la voglia di aggregazione, i ragazzi potranno vedere ed apprezzare un modo nuovo di divertirsi e di crescere, stimolando in loro la voglia e la curiosità di scoprire e conoscere quanto c’è di bello alle spalle delle nostre meravigliose spiagge” conclude Roberto Peluffo.