Gli artigiani a Finale, la castagnata ad Albenga e la Festa d’Autunno a Toirano: gradevole domenica di eventi in provincia

Provincia. “Il riposo migliore sta in un cambiamento di occupazioni”, secondo lo scrittore inglese Herbert George Wells. Dopo un’estenuante settimana di frenetico (ma redditizio!) lavoro o studio qual maniera migliore per riposare, dunque, se non quella di “occuparci” degli IVG Eventi che “monopolizzano” l’agenda dell’odierna giornata?

Una giornata che a Finale Ligure coinciderà con “La Domenica nel Borgo”, ideata da I Borghi Più Belli d’Italia, durante la quale “rischieremo” di “perderci” nelle vie di Finalborgo e scopriremo le lavorazioni uniche, la sapiente manualità e gli avvolgenti profumi delle botteghe artigiane del caratteristico rione medioevale.

Albenga gusta le bontà gastronomiche della tradizionale castagnata “A Vain pe’ mangia’ bèn”, in cui ci saranno anche laboratori creativi per bambini, il Rally Ciclistico e divertenti giochi di una volta. Il Molo 8.44 di Vado Ligure celebra la propria Festa di Compleanno con ottime specialità culinarie, shopping “sfrenato” e intrattenimento a più non posso per tutti.

La Pro Loco di Toirano organizza invece la consueta Festa d’Autunno, in cui potremo “abbuffarci” di tantissime delizie come la polenta, la salsiccia alla piastra, fugassin e chi più ne ha più ne metta.

A Finale Ligure il 13 ottobre sarà “La Domenica nel Borgo”: per l’intera giornata sarà possibile “perdersi” nelle vie di Finalborgo e scoprire le lavorazioni dei laboratori artigiani grazie all’evento nazionale, ideato dall’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, che promuove i piccoli e antichi borghi “senza tempo” e le realtà che li animano nel quotidiano.

Dopo aver valorizzato in altre occasioni le botteghe storiche stavolta i protagonisti saranno gli artigiani, in particolare l’associazione Fatto a Mano, che riunisce gli artigiani che producono i loro manufatti a Finalborgo.

I visitatori vivranno lo splendido centro storico e con un’attenzione particolare potranno scoprire tutta la cultura e la sapienza antica che queste botteghe sanno infondere al rione, caratterizzandolo con tutta la loro unicità. L’invito è dunque ad entrare nei laboratori, respirarne i profumi, chiedere e farsi spiegare i passaggi che trasformano la materia in piccoli “gioielli” di grande fascino.

Albenga. Domenica 13 ottobre la Parrocchia San Bernardino da Siena organizza la consueta castagnata “A Vain pe’ mangia’ bèn”. Oltre alle buonissime castagne si potranno gustare polenta bianca, trippa, frittelle di mele e tantissime altre bontà culinarie.

In concomitanza con la sagra si terranno anche laboratori creativi per bambini, il Rally Ciclistico e divertentissimi giochi di una volta. Sarà possibile condividere le proprie foto della sagra sui social media con gli hashtag #avainpemangiaben e #sagravadino.

Vado Ligure. Fino a domenica 13 ottobre siamo invitati alla grande Festa di Compleanno del Molo 8.44. In programma lo street food con tante gustose specialità da tutto il mondo, shopping con i negozi aperti tutto il giorno e divertimento con il luna park al primo piano del parco turistico commerciale.

Domenica pomeriggio ci sarà la coinvolgente animazione di dj Carlito e potremo ricevere in regalo un golosissimo pane e Nutella.

Domenica 13 ottobre la Pro Loco di Toirano con il patrocinio del Comune organizza la Festa d’Autunno.

Nel menù tantissime bontà gastronomiche: polenta con vari sughi, salsiccia e funghi, gorgonzola e speck, baccalà, salsiccia alla piastra, panini con salsiccia, fugassin, frittelle di mele, patatine fritte, crostata e soprattutto castagne! Da bere: ottime birre e deliziosi vini locali.

È prevista anche la possibilità di richiedere piatti da asporto con propri contenitori. In programma anche tantissimo intrattenimento per grandi e piccoli.

Per la seconda volta il 30 Kite Club organizza a Spotorno il colorato “One Sky One World”, manifestazione aquilonistica per la pace in contemporanea mondiale.

In piazza della Vittoria troverà spazio il laboratorio di costruzione per i bambini tenuto da Emergency mentre sulla spiaggia si esibiranno professionisti dell’aquilonismo nazionale e internazionale con le evoluzioni degli aquiloni acrobatici e il volo di quelli statici di ogni forma e colore, presentati dal bravissimo dj Angelo Cattaneo.

Domenica 13 ottobre l’evento inizierà alle 10 per terminare intorno alle 17, dopo i saluti istituzionali del Comune agli aquilonisti e al pubblico. Sperando nella complicità del meteo e di Eolo il 30 Kite Club e i suoi ospiti invitano tutti a passare insieme una giornata di gioco e serenità.

Savona. Domenica 13 ottobre torna il Savona – Cadibona Revival, organizzato dal Vintage Motors Club Savona e Studio Aschei con la straordinaria partecipazione di circa sessanta vetture. La manifestazione recuperare la memoria storica, le testimonianze e le notizie del celebre evento sportivo ancora fortemente radicato nei ricordi degli appassionati.

Appuntamento al mattino al centro polifunzionale Le Officine per l’arrivo e l’esposizione delle vetture partecipanti. A seguire una défilé delle auto storiche lungo i 26 km di percorso sul colle di Cadibona fino a Cosseria. Nel pomeriggio tutti i piloti saranno al Museo della Bicicletta.

Se lo spirito dell’evento sportivo sapeva di agonismo, carrozzerie tirate a lucido e sedili di pelle il revival proposto dal Vintage Motors Club Savona sarà invece decisamente meno competitivo: un’occasione unica per stanare da box e garage preziose auto d’epoca dalle linee filanti e sinuose nel loro design, senza età e dal rombo inconfondibile.