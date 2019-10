Gli alunni della scuola primaria di Varazze hanno pulito la spiaggia

Varazze. Giovedì 17 ottobre gli alunni delle classi 1B e 2A della scuola primaria “G. Massone” di Varazze, in collaborazione con il “CEA Parco Costiero Piani d’Invrea” e l’associazione volontari di protezione civile “A. Fazio”, si sono impegnati nella pulizia di alcuni tratti di spiaggia del centro urbano, a ponente del Molo Marinai d’Italia.

Si è quindi rinnovato anche a Varazze l’annuale appuntamento con l’iniziativa “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente. Una “battaglia di civiltà ma anche un gesto d’amore per l’ambiente circostante”.

Ed è con questo spirito, che caratterizza l’iniziativa ambientalista di “Puliamo il Mondo”, storica campagna di Legambiente che in questa 27^ edizione ha un grandissimo numero di adesioni da parte di giovani e scuole di tutta Italia, che l’assessorato all’ambiente in collaborazione con i responsabili della scuola, il Centro di Educazione Ambientale, i volontari di protezione civile e con l’interessamento della LNI Sezione di Varazze, come ha spiegato il presidente Elio Spallarossa, ha riproposto questa adesione al progetto di Legambiente, che proseguirà sul territorio comunale con altre mirate e coinvolgenti iniziative.