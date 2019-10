La lunga diretta video della sfilata in Piazza Mameli



Savona. Decine di migliaia di Alpini, ognuno con il suo stendardo, il suo striscione. Ricordi di chi, ormai salito in cielo, sfilava nella memoria dei presenti. Diversi muli, eredi di quelli che furono i migliori amici delle penne nere. Bande e fanfare. E tanti, tanti, tanti tricolori.

Una “invasione” pacifica e meravigliosa quella degli Alpini, che questa mattina hanno riempito le vie del centro città per il loro 22o Raduno del Primo Raggruppamento. E Savona ha risposto “presente”, con altrettante migliaia e migliaia di persone scese in strada, lungo tutto il percorso del corteo, per salutare e applaudire quegli uomini che portano avanti la memoria storica del glorioso corpo militare protagonista della Seconda Guerra Mondiale.