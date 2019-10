Giro dei Monti Savonesi Storico: giovedì apriranno le iscrizioni e sarà svelato il percorso

Albenga. In attesa dell’apertura delle iscrizioni, prevista per giovedì 17 ottobre, cresce l’interesse attorno alla prima edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, la novità del calendario rallystico ligure 2019 che l’Asd Sport Infinity di Andora proporrà ad Albenga il 16 e 17 novembre. Le adesioni alla nuova gara ligure potranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@sportinfinity.it sino al 10 novembre.

Il 17 ottobre sarà anche la data in cui gli organizzatori renderanno noto il percorso della prima edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, che sarà articolato su due giornate di gara rigorosamente nel territorio savonese.

Il rally prenderà il via da Albenga nel pomeriggio del sabato e proporrà subito una prova speciale da ripetersi due volte, la seconda delle quali in notturna. Il giorno dopo, altre cinque prove speciali: due tratti su cui i concorrenti transiteranno più volte.

In totale, quasi 293 chilometri di percorso, oltre 73 dei quali relativi alle prove speciali, che avranno una lunghezza pari al 25 per cento del tragitto totale. Il percorso è stato strutturato in modo da consentire ad un solo veicolo di fare assistenza ad una vettura al termine di ogni prova. Al neonato rally storico è stata abbinata una gara di regolarità sport denominata 1ª Regolarità Sport Infinity.

Si rinnova, dunque, il rapporto tra Albenga ed i rally a distanza di oltre quarant’anni (era il 1978) da quando la città delle torri ospitò per la prima volta il Giro dei Monti Savonesi. “Ed ora ripartiamo – afferma entusiasta Franco Peirano, deux ex machina della vecchia gara e fattivo collaboratore nell’organizzazione de nuovo rally storico – grazie all’iniziativa di alcuni imprenditori locali che, hanno avuto l’idea di riproporre l’evento ed hanno subito ottenuto il sostegno convinto da parte dell’amministrazione comunale e del Comitato Locale Turismo. È loro intenzione, oltre che degli stessi organizzatori, valorizzare Albenga ed il suo centro storico oltre alle frazioni e l’intero territorio”.

Con la stagione turistica ormai alle porte, il 1° Giro dei Monti Savonesi Storico offrirà l’opportunità di richiamare l’interesse nei confronti del suo territorio. Nella mattinata della prima giornata di gara si potranno visitare, con tanto di guida, i molteplici interessanti musei ingauni; il giorno dopo, nel viale principale di Albenga, a 50 metri dalla pedana di partenza e di arrivo, si potrà curiosare sulle bancarelle del mercatino dell’antiquariato.

Sempre al sabato, importanti aziende locali offriranno ai concorrenti la colazione al mattino e l’aperitivo nel tardo pomeriggio, all’arrivo della tappa, con il contorno di pregiate specialità locali; domenica, poi, la colazione tipica ed il pranzo saranno offerti dal Comune di Massimino, che ospiterà i due riordini della giornata. Da altre aziende sono previste, per i partecipanti, simpatiche e gradevoli sorprese per esaltare l’ospitalità: cibo e artigianato, sempre con il tocco tipico della tradizione ingauna. Anche l’entroterra farà la propria parte e riserverà ai concorrenti un’accoglienza particolare e gustosa, legata alle variegate specialità culinarie del territorio.