Giovanissimi, la Cairese parte forte nel campionato regionale: 6-0 alla Sanremese

Cairo Montenotte. Nella weekend appena trascorso ha preso il via il campionato regionale Giovanissimi 2005. In Liguria sono 24 le squadre ammesse, suddivise in due raggruppamenti.

Nel girone A eccellente debutto per la Cairese di mister Bruno Peirone, che domenica mattina sul campo di casa ha ricevuto la Sanremese. La partita è stata a senso unico: i gialloblù già nel primo tempo si sono garantiti i 3 punti portandosi sul 5 a 0. Poi nella ripresa hanno arrotondato il risultato: 6-0.

Il punteggio si è sbloccato a seguito di un autogol degli ospiti; poi sono andati a segno Pizzorno e Kosiqi, autore di ben quattro reti. Nel finale del secondo tempo i matuziani sono rimasti in dieci per un’espulsione e un loro dirigente è stato allontanato dalla panchina.

La Cairese ha schierato Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Matteo Grenno, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Matteo Baiocco, Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Alfons Gjataj, Matteo Domeniconi, Graziano Sena Botta, Tommaso Koonjul, Simone Chiomento.

La Sanremese allenata da Tiziano Brizio si è presentata con Alberto Trevisa, Davide Caridi, Alberto Serini, Emanuele Stamilla, Axel Revera, Simone Grasso, Ramon Traditi, Gabriele Lo Faro (cap.), Matteo Viel, Mattia Colombi, Federico Boeri; a disposizione Simone Rossi, Franco Mema, Francesco Artuso, Manuel Coriale, Alessandro De Fabritiis, Daniele Marino.

Nel prossimo turno, domenica 3 novembre, la Cairese sarà ospite dell’Albenga.