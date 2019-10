Giornata mondiale della vista, Uicsv: “Visite oculistiche gratuite e misurazione della glicemia”

Savona. “In occasione della giornata mondiale della vista verranno effettuate visite oculistiche gratuite e misurazione glicemia”. A comunicarlo è la sezione di Savona dell’unione italiana ciechi ed ipovedenti, in collaborazione con il club Lions di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, che aderisce alla giornata mondiale della vista.

“Venerdì 11 ottobre, presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti in Savona – Via Ratti ½ – spiegano in una nota – dalle ore 14,30 alle ore 17,30, saranno presenti la dottoressa Nadia Grillo, oculista dell’Asl 2 savonese ed il dottor Rosario Merenda, per effettuare gratuitamente la misurazione della pressione oculare e la misurazione della glicemia”.

Per ulteriori informazioni contattare la sezione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Savona – Via Ratti 1-2 telefono 019/811645-019/850906.