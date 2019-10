Quiliano. Sabato 26 ottobre 2019, il palasport di Quiliano ospiterà la fase regionale del Torneo delle Regioni della Federazione Ginnastica d’Italia. La Polisportiva Quiliano Ritmica, padrona di casa, schiererà ben cinque squadre, più determinate che mai a staccare il pass per la fase nazionale, che si svolgerà a Porto San Giorgio il 6-8 dicembre.

Nel livello A, saranno impegnate nella categoria Allieve Carlotta Negro, Amelie Diabatè e Monia Vignolo.

Mentre per la categoria Senior gareggeranno le veterane Alessia Grauso, Ilaria Lavazelli e Sofia Roba.

Il livello B vedrà schierate in pedana Greta Baldoni, Jennifer Fea, Alice Rossello, Beatrice Rossetto e Carlotta Vischioni nella categoria Juniores.

Nel livello C scenderanno in pedana per le Allieve Adele Geddo, Alessia Cancellara, Eva Gianuzzi, Vittoria Mustacchio e Rachele Sordo.

Per le Senior Alice Ciciliot, Giulia Gossetti, Martina Formento, Linda Vignolo, Elena Giusto ed Emma Morielli.

Apppuntamento quindi sabato alle 15 al Palaquiliano per sostenere le ginnaste di casa, che sicuramente daranno il meglio per farsi apprezzare da pubblico e giuria.