Savona. “Il Gal (Gruppo di Azione Locale) “Valli Savonesi”, nell’ambito del turismo sostenibile, sta entrando nella fase operativa con l’emissione dei bandi di finanziamento.

La strategia di sviluppo locale “Più valore all’entroterra” del Gal “Valli Savonesi” si realizza con i progetti integrati “Outdoor and Experience”. All’interno dei progetti integrati si crea un partenariato pubblico e privato che, con un progetto condiviso, potrà dare risposte concrete ai fabbisogni del territorio.

Gli aderenti al partenariato potranno accedere ai bandi di finanziamento che verranno aperti dal Gal, per realizzare le singole azioni stabilite.

In questa fase, quindi, le strutture turistico-ricettivo (agriturismi, B&B, rifugi, ostelli, alberghi, ecc.) con sede nel territorio di competenza di Gal Valli Savonesi, interessate ad aderire al partenariato e quindi avere la possibilità di accedere a futuri bandi, in particolare Operazione 6.04.33-34-35 e Operazione 6.04.41 della SSL, possono presentare una manifestazione d’interesse secondo le modalità descritte nell’avviso pubblico, qualora non lo avessero già fatto.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il giorno 21/10/2019 (CLICCA QUI).