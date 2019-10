Funivie, Melis (M5S): “Dal Mit notizie positive: accolta la richiesta di aprire un tavolo di lavoro e confronto”

Savona. “Oggi, di fronte alla Prefettura di Savona, si è tenuto l’annunciato presidio dei lavoratori di Funivie spa, cui ho preso parte anch’io in virtù dell’interessamento costante sia con il precedente Governo sia con l’attuale. I lavoratori della storica infrastruttura sono giustamente allarmati: a rischio infatti i posti di lavoro degli 80 dipendenti”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Andrea Melis.

“La richiesta legittima dei lavoratori era ed è quella di aprire un tavolo di lavoro e confronto con il Mit. Ebbene, apprendiamo ora con soddisfazione che il ministro competente avvierà il tavolo alla presenza e con il coinvolgimento del nostro sottosegretario al Mit Roberto Traversi, che da quando è stato nominato ha attenzionato il ministero sulla delicata questione Funivie spa. Bene dunque questo primo passo, cui siamo arrivati grazie anche ad una proficua collaborazione del territorio”.

“Auspichiamo e lavoreremo affinché seguano a breve le soluzioni per assicurare continuità occupazionale per Funivie spa, oltre che un miglior utilizzo della storica infrastruttura, fondamentale in termini ambientali poiché contribuisce a ridurre sensibilmente il traffico su gomma delle merci”, conclude Melis.