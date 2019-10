Frane, smottamenti e palazzine evacuate: notte di inferno in Valle Stura, sopralluogo di Toti e Borrelli

Regione. Frane, smottamenti e palazzine evacuate: notte di inferno per il maltempo in Valle Stura, dove questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone effettueranno un sopralluogo.

Alle 11 saranno a Rossiglione, mentre alle 12.30 in Municipio a Campo Ligure, dove sarà presente anche il Capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli.

Ha continuato a piovere questa notte nell’entroterra genovese, dove nella giornata di ieri si sono registrate forti precipitazioni. Più grave la situazione nell’Alessandrino, dove si sono registrati morti e dispersi: fra di loro anche un tassista che secondo le prime notizie sembrava essere partito da Genova e che poi è invece risultato essere del tortonese. Alla Regione Piemonte il messaggio di vicinanza del Presidente Toti e della Regione Liguria.

A Campo Ligure si sono verificate alcune frane e due donne e un bimbo sono stati evacuati in via precauzionale. A Rossiglione nel tardo pomeriggio un condominio è stato investito da uno smottamento, una persona trasportata in ospedale con un lieve trauma toracico e cranico: evacuate precauzionalmente le famiglie del palazzo interessato e di un altro adiacente, tutte sistemate per la notte autonomamente o nella palestra comunale.

Si registra l’interruzione della statale tra Masone e Campo Ligure per la presenza di una frana sulla strada; ridotta ad accesso limitato anche la circolazione fra Campo Ligure e Rossiglione, dove possono passare solo mezzi di soccorso e residenti.

Rimane sospesa anche la ferrovia Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada, mentre sono stati ripristinati i collegamenti per Torino e Milano sospesi ieri per gli allagamenti in Piemonte. Le squadre tecniche di Rfi sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura.

Oggi resterà chiusa la piastra ambulatoriale di Campo Ligure in seguito a ordinanza sindaco per eventi maltempo che hanno colpito la zona.

“Grazie a chi sta continuando a lavorare senza sosta per gestire l’emergenza in ogni suo aspetto, continuiamo a tenervi aggiornati su tutte le criticità”, ha dichiarato Toti in una nota su Facebook.