Varazze. La strada resta ancora chiusa così come le dieci persone sfollate da tre abitazioni non potranno rientrare nelle loro case. E’ quanto emerso questa mattina dal sopralluogo effettuato da Comune, Provincia e Regione sulla frana che ha colpito ieri pomeriggio la SP 57, quando un masso delle dimensioni di un’automobile si è staccato dalla parete finendo sulla strada in frazione Casanova.

Questa mattina i tecnici hanno visionato nel dettaglio la situazione del versante per capire come intervenire per liberare il tratto viario e procedere alla messa in sicurezza: “Ad ora sono necessarie ulteriori analisi tecniche prima di vedere le modalità dei lavori da effettuare” spiega il sindaco Alessandro Bozzano.

“Da una prima verifica bisogna analizzare la pericolosità del versante e se sarà sufficiente operare solo sul masso caduto sulla carreggiata con una attività di disgaggio, oppure se bisognerà intervenire per una messa in sicurezza più strutturale di tutta la parete rocciosa”.

“Per il momento, quindi, a titolo precauzionale e visto il possibile pericolo, la strada provinciale resterà chiusa, così come permane l’evacuazione delle tre abitazioni in prossimità dello smottamento” aggiunge ancora il primo cittadino varazzino.

Permane, quindi, una situazione di rischio per l’area interessata dalla frana, che dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti. “Auspichiamo che la perizia tecnica definitiva possa arrivare in brevissimo tempo e consentire così di procedere con l’intervento più adeguato, non solo per liberare la strada ma anche per consentire ai residenti sfollati di rientrare quanto prima nelle loro case” conclude il sindaco Bozzano.