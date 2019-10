Varazze. Si è appena concluso, in municipio a Varazze, il vertice convocato per fare il punto della situazione sulla frana avvenuta sabato pomeriggio sulla Sp57, quando un masso delle dimensioni di un’automobile si è staccato dalla parete finendo sulla strada in frazione Casanova.

Al momento la strada rimarrà chiusa: domani, anche sulla base dei risultati delle analisi geologiche effettuate in queste ore, si terrà una Conferenza dei Servizi nel Comune varazzino a cui parteciperanno anche i responsabili della Provincia di Savona. In quella sede verranno stabilite forme e modalità di intervento per sistemazione della strada. A margine dell’incontro, il sindaco Alessandro Bozzano invierà ai frontisti le ordinanze relative ai lavori di messa in sicurezza delle aree di competenza privata.

Nel frattempo gli accertamenti dei vigili del fuoco hanno confermato l’inagibilità delle abitazioni che si trovano in prossimità dello smottamento: al momento, dunque, i residenti saranno costretti a restare lontano dalle loro abitazioni, ancora a casa di parenti e amici

Sul fronte mobilità, il sindaco Bozzano precisa che “a causa della frana il servizio scuolabus subirà ritardi, ma sarà organizzato per raggiungere tutti gli utenti fino a giovedì 31 ottobre”.