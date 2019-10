Folto gruppo di savonesi nel collegiale della nazionale di nuoto sincronizzato

Torna a Savona la Nazionale di nuoto sincronizzato che si allenerà nella piscina di Corso Colombo dal 20 ottobre al 9 novembre agli ordini di Patrizia Giallombardo, coadiuvata dai tecnici federali Roberta Farinelli, Yumiko Tomomatsu e Giovanna Burlando, insieme ai tecnici Alessandro Vergendo, Benedetta Parisella, Sebastiano Siccardi e Rossana Rocci. Con loro anche i preparatori del nuoto Nicol Cirillo e acrobatico Adolfo Lampronti oltre alla fisioterapista Nadia Rocca.

Fra le convocate non potevano mancare le savonesi che “giocano” in casa e la cui presenza è massiccia. Elisa Barbiani, Carmen Rocchino, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Beatrice Pulinas, Sofia Mastroianni, Marta Murru, Francesca Zunino e Aurora Savi, sono le atlete biancorosse che sostanzialmente compongono trequarti della squadra italiana. A loro si aggiungono: Ambra Ciardello (All Round Wellness), Costanza Brogioli ed Emma Galli (Busto Nuoto), Veronica Benedetti, Alessia Pezone e Maria Iacoacci (Aurelia Nuoto), Francesca Deidda (Promogest), Enrica Piccoli (Montebelluna).