“Fincantieri, il carico di lavoro aumenta”. Buone notizie dal segretario generale Uilm Genova

Regione. La Uilm accoglie con soddisfazione il semaforo verde dato dalla Commissione Difesa per l’acquisizione di 2 sommergibili della classe U212, derivanti dalla classe Todaro dei 4 complessivamente previsti (in sostituzione della classe Sauro) facente parte del programma pluriennale per l’ammodernamento della difesa per il triennio 2019/21.

Il valore della commessa affidata a Fincantieri ammonta a 1 miliardo e 300 milioni per i 2 sommergibili più una nave di 424 milioni. “Una buona notizia – dichiara il segretario generale Uilm Genova Antonio Apa -, una scelta oculata di politica industriale da parte dell’Esecutivo, certamente ne beneficeranno soprattutto i cantieri liguri e il sistema industriale di questo paese”.

“L’eccellenza tecnologica di Fincantieri ancora una volta, sarà messa a disposizione del sistema paese, per questo è necessario che l’ingente commessa, in questa fase delicata del paese, sia spesa in modo oculato per non sperperare i soldi dei contribuenti. Sono sicuro che Fincantieri si adopererà in questa direzione” conclude Apa.