Finale Ligure, l’alberghiero Migliorini apre le porte a famiglie e alunni con gli open-day

Finale Ligure. L’istituto alberghiero “A. Migliorini” di Finale Ligure comunica le date di apertura al pubblico.

Si comincerà lunedì 28 ottobre dalle 15 alle 18. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Appuntamento speciale per venerdì 6 dicembre con apericena finale, su prenotazione, al prezzo di 10 euro a persona a partire dalle 17. In questa particolare occasione, oltre alla consueta visita dell’istituto, le famiglie degli alunni potranno assaporare le specialità gastronomiche preparate dagli alunni.

L’ultima data prevista è per sabato 11 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Inoltre, anche quest’anno, gli alunni delle scuole medie accompagnati dai loro insegnanti oppure dai loro genitori potranno venire a vivere una giornata di scuola in classe e nei laboratori. L’attività dovrà essere prenotata dai responsabili dell’orientamento della scuola media, i quali potranno organizzare gruppi di massimo 20 persone chiamando direttamente Paola del centralino ai numeri 019-691245 / 019-691372.

Per quanto riguarda l’istituto associato “Leonardo Da Vinci” le date previste sono sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 6 dicembre dalle 14 alle 17 e sabato 11 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Anche per l’Ipsia gli alunni delle scuole medie accompagnati dai loro insegnanti oppure dai loro genitori potranno venire a vivere una giornata di scuola in classe e nei laboratori. L’attività dovrà essere prenotata dai responsabili dell’orientamento della scuola media, i quali potranno organizzare gruppi di massimo 20 persone chiamando direttamente Carmen del centralino al numero 019-690228.