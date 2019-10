Finale, il gruppo “Le persone al centro” attacca: “Gestione pessima dei rifiuti ingombranti”

Finale Ligure. “Se sull’organizzazione della raccolta differenziata sono già stati spesi fiumi di parole per dimostrarne l’irrazionalità, sulla raccolta dei cosiddetti ‘rifiuti ingombranti’ vale la pena svolgere ancora alcune considerazioni”.

Parola del gruppo consigliare di Finale Ligure “Le persone al centro”, che non ha risparmiato un duro attacca sul tema, affrontato a 36o gradi, dei rifiuti ingombranti e del loro ritiro.

“Secondo il ‘Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili’, – hanno proseguito dal gruppo di minoranza, – i rifiuti ingombranti (alternativamente) possono essere conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta di Via Calice, possono essere ritirati (previo appuntamento) presso l’abitazione del richiedente, a piano strada e per un numero non superiore alle tre unità ovvero a pagamento e a domicilio per quantitativi superiori”.

“Quale clausola di chiusura di un sistema apparentemente efficiente, viene previsto “un servizio giornaliero che garantisce la copertura totale del territorio con frequenza settimanale, finalizzato alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze delle postazioni. Abbandonando il piano astratto e venendo alla realtà, tutto sembra invece desolatamente favorire l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio”.

“Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta di Via Calice può essere effettuato esclusivamente dalle 7 alle 12 ed è spesso molto difficile accedervi oppure trovare un addetto che possa assistere l’utente nelle operazioni di scarico. Peraltro se il conferimento avviene con un mezzo dotato di insegne commerciali, anche se temporaneamente in prestito, questo non viene ammesso pur riguardando rifiuti prodotti da utenze domestiche (facilmente dimostrabili fornendo nome ed indirizzo)”.

“Come se non bastasse il ritiro gratuito ha tempi di attesa superiori al mese, mentre il ritiro a pagamento e a domicilio è pressoché impossibile da ottenere. Può un cittadino, con tutte le buone intenzioni, tenersi in casa ciò di cui intende disfarsi per un mese o più?”.

“Per il decoro della Città non parliamo poi del previsto servizio di ritiro giornaliero, che dovrebbe garantire la copertura integrale del territorio, ma che avviene invece in modo assolutamente saltuario e lascia rifiuti ingombranti in strada per intere settimane”.

“Molti abbandoni di rifiuti ingombranti, soprattutto in zone periferiche, indubbiamente sono da addebitarsi a comportamenti comunque censurabili, ma molti altri sono purtroppo favoriti dall’indubbia farraginosità del sistema. Sappiamo di essere tardivi e che l’amministrazione ci sta già ragionando da mesi, ma nel frattempo tutto quanto è successo anche nella settimana appena trascorsa”, hanno concluso da “Le persone al centro”.