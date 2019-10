Finale Ligure. La decima edizione di Finale for Nepal, avvenuta nella nuova sede delle Manie, sulle alture di Finale Ligure, ha avuto un grande successo di partecipazione.

I partecipanti alle varie attività sportive outdoor sono stati più di settecento: circa cinquecento per le sessioni del boulder contest, centotrenta per il trail running Fly, trenta per il silent walking ed oltre settanta per la camminata con lo sherpa.

di 71 Galleria fotografica Finale for Nepal: la decima edizione









Nelle giornate da venerdì 27 a domenica 29 settembre anche la presenza del pubblico ha ampiamente premiato il grande sforzo organizzativo teso a raccogliere fondi per sostenere le proprie attività educative in Nepal e di crearne delle nuove.

Negli ampi spazi a disposizione nel verde è stato possibile offrire ed ampliare tante attività collaterali, mirate al benessere, la cultura, il vivere la natura in modo completo e consapevole: oltre al tradizionale mandala realizzato dai monaci tibetani, realizzato durante tutto l’arco della manifestazione e distrutto alla sua fine, secondo il rito tradizionale, si sono svolte numerose lezioni di yoga, sessioni di massaggio shiatsu, riflessologia, tecniche di meditazione, oltre alla possibilità di svolgere attività a cavallo, di provare le slack lines e il proprio equilibrio.

Grazie alle aziende sostenitrici atleti e visitatori hanno potuto provare capi, calzature e attrezzature per l’outdoor in un ambiente familiare e rilassato, animato da numerosi concerti, spettacoli e la presenza di ospiti d’eccezione come Marco Confortola, Fabian Buhl e Alberto Gnerro che hanno letteralmente fatto volare il pubblico sulle cime di montagne inviolabili.

Dal punto di vista sportivo, questi i risultati.

Boulder & Climbing Contest 2019

Tracciatura dei blocchi a cura di Andrea Costaguta e Igor Simoni

Under 10

categoria femminile: prima classificata Milena Ciasetta

categoria maschile: primo classificato Pietro Franzoni

Under 12

categoria femminile: prima classificata Giulia Tanfani

categoria maschile: primo classificato Matteo Reusa

Under 14

categoria femminile: prima classificata Asia Scapaticci

categoria maschile: primo classificato Simone Parravicini

Under 16

categoria femminile: prima classificata Greta Zappini

categoria maschile: primo classificato Alessandro Mele

Under 18

categoria femminile: prima classificata Ilaria D’Amato

categoria maschile: primo classificato Emanuele Quaglia

Under 20

categoria femminile: prima classificata Martina De Preto

categoria maschile: primo classificato Stefano Collin

Adulti

categoria femminile: prima classificata Giulia Medici, seconda Petra Campana, terza Camilla Moroni

categoria maschile: primo classificato Lorenzo Carasio, secondo Michele Bono, terzo Simone Antuzzi

Over 40

per la categoria femminile: prima classificata Barbara Belloro, seconda Lucia Morisco, terza Sara Bozzo

categoria maschile: primo classificato Mauro Sartirana, secondo Dario Zamboni, terzo Raffaele Tranquilli

Best Trick by Rock Slave dedicato al ricordo di Daniele Nardi. Questa sfida spettacolare ha avuto come protagonisti Pol Roca, Pietro Biagini, Elias Iagniemma ed Antonio Prampolini. Ha visto un ex-aequo fra Biagini e Iagniemma.

Trail Running Fly, organizzato da Trail Runners Finale Ligure (sotto la classifica completa):

categoria maschile: primo classificato Filippo Canavese, secondo Alberto Ghisellini, terzo Lorenzo Parodi

categoria femminile: prima classificata Paola Messina, seconda Ramona Siri, terza Sara Marino

“Un ringraziamento particolare – dicono gli organizzatori – va all’impegno dei tanti volontari che costituiscono la spina dorsale dell’associazione e grazie ai quali è stato possibile realizzare una decima edizione veramente degna di memoria, senza dimenticare il grande impegno delle Istituzioni (Comune, Provincia, Carabinieri Forestali) che hanno dimostrato grande disponibilità, sensibilità e professionalità nei confronti dell’evento. Si ringraziano inoltre i Vigili del Fuoco, la Croce Bianca e la Croce Verde. L’appuntamento è per la undicesima edizione ma durante l’anno l’associazione svolgerà come tradizione attività divulgativa dei propri progetti oltre che essere direttamente presente in Nepal per poterli realizzare”.

.