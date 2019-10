Tutto pronto a Finale per l’Arrancazoppa 2019, corsa non competitiva aperta a tutti i maggiorenni per un percorso di circa 10 km. Si parte da Finalborgo, lato Porta Testa e il percorso si snoderà interamente sui sentieri del Monte Caprazoppa tra salite, dicese e scenari mozzafiato. All’evento ci si aspetta un’ottima affluenza viste le scorse edizioni.

Il percorso non prevede e particolari asperità o difficoltà e sarà segnato da baliste e nastri Decathlon (sponsor dell’evento insieme a Montura, Asta del Mobile e Named) e l’evento è stato patrocinato dal Comune di Finale.

Quota iscrizione 10 € con pacco gara. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara dalle 8 alle 9:30, quando avverrà la partenza. È previsto il ristoro idrico a metà gara e in zona arrivo dove si svolgerà anche l’estrazione di uno smartwatch fra tutti i partecipanti.