Festival internazionale del doppiaggio "Voci nell'ombra": ecco il programma della giornata savonese

Savona. La ventesima edizione di “Voci nell’Ombra – Il Festival internazionale del doppiaggio”, diretto da Tiziana Voarino e prodotto da Risorse – Progetti & Valorizzazione, prosegue giovedì 10 ottobre 2019 a Savona con due appuntamenti dedicati alla scuola, quindi ai ragazzi e alla formazione di una sensibilità culturale nei confronti del doppiaggio, delle sue caratteristiche e delle opportunità che offre. L’appuntamento clou del festival è la serata d’onore al teatro Chiabrera di Savona, sabato 12 ottobre. L’ingresso è libero ma occorre prenotarsi scrivendo una mail a prenotazioni@vocinellombra.com indicando nome, cognome, numero di tel e numero di posti. Es. Sono Giovanni Rossi, voglio prenotare 2 posti a nome mio.

Si comincia alle ore 10 al “Nuovo Film Studio” di Savona (piazza Pippo Rebagliati 6) , dov’è in programma la proiezione per le scuole del film Just Charlie – Diventa chi sei di Rebekah Fortune, vincitore del premio del pubblico al festival di Edimburgo, distribuito da Alessandro Tiberio per Valmyn e da Wanted Distribution, edizione italiana ODS, una delicata storia sulla disforia di genere fra gli adolescenti che sarà seguita dall’incontro con chi ha curato il doppiaggio, Gianni Gaude di ODS, la cooperativa di Torino di operatori e doppiatori dello spettacolo, con l’approfondimento sul lavoro di trasposizione culturale e linguistica. Il film racconta la storia di Charlie, un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno, ma Charlie ha un segreto: è felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da ragazza. Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta tra il desiderio di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di affermare la propria identità. La scelta che la attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari.

Foto 3 di 3





Alle ore 14,30 al Music Lab di Savona (via Chiavella 20), uno studio di registrazione dove i ragazzi potranno frequentare un corso di avvicinamento al doppiaggio, mettendosi alla prova con importanti professionisti del settore. E’ uno degli appuntamenti più attesi del Festival .

Il festival internazionale “Voci nell’Ombra” è al centro di un’ampia rete di collaborazioni, vanta la presenza dello sponsor principale di SIAE, ha il sostegno di Fondazione De Mari, è appoggiata dal top sponsor Quidam con il marchio Atmosphere, dagli sponsor Nuovo Imaie e Cdc Sefit Group, affiancata dal partner istituzionale Regione Liguria. Il Festival si avvale del Patrocinio, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Savona, della Provincia di Savona, dell’Università di Genova, dell’Università di Milano Bicocca, del Conservatorio di Milano, dell’Università di Bologna con il D.I.T. di Forlì, della Scuola Civica per interpreti e traduttori di Milano, dell’Orientale di Napoli.

Sempre maggiori i partner stranieri, in particolare i dipartimenti di trasposizione multimediale rappresentati da Rufilm e università aerospaziale di San Pietroburgo, università Sophie Antipholis di Nizza e università di Strasburgo. Sono inoltre da citare gli apporti fondamentali di AIDAC (Associazione Italiana dialogisti e adattatori cinetelevisivi), ADAP (Associazione doppiatori e attori pubblicitari), AGIS, Agis Scuola, Genova Liguria Film Commission, Confassociazioni, Rete Impresa, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della CCIAA di Liguria.