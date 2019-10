Fantasmi, cene con delitto, maschere e streghe: eventi “da brivido” per la festa di Halloween in provincia

Provincia. “Malocchio e gatti neri, malefici misteri… il grido di un bambino bruciato nel camino… nell’occhio di una strega il diavolo s’annega… spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega!”… Quanta paura mette questa filastrocca! Ma ne faranno ancora di più i mostruosi e terrificanti IVG Eventi della tenebrosa e spaventevole notte di Halloween.

Non c’è luogo più “sinistro” di una chiesa sconsacrata in cui trascorrere la notte più cupa dell’anno. A “Stranger Alassio” solo i più coraggiosi e avventurosi potranno sfidare la maledizione del pericoloso fantasma che infesta l’ex Chiesa Anglicana e appare nella notte di ogni 31 ottobre, disturbando il sonno dei villeggianti.

Albissola Marina sarà la cornice dello stregato scenario di “Albissola Horror Things”: la caccia ad un ricco bottino, le danze itineranti e i fantasiosi laboratori allieteranno il “sanguinoso” pomeriggio dei bambini e ragazzi “obbligatoriamente” mascherati per l’occasione.

E Halloween è più divertente se lo si festeggia proprio in maschera: le più belle e “inquietanti” riceveranno un imperdibile premio durante i fantastici party musicalgastronomici a tema che si terranno a Borgio Verezzi e Pietra Ligure.

Alassio. Siete mai stati ad un Halloween show dentro ad una chiesa? Siete mai stati trasportati dalla magia della notte più spaventosa dell’anno? “Stranger Alassio” è il primo Halloween party in una chiesa sconsacrata e sarà giovedì 31 ottobre all’ex Chiesa Anglicana a cura di AGA Associazione Giovani Alassio e Strobe Party.

“La leggenda narra che in questa chiesa sconsacrata c’è una maledizione e allo scoccare dei dodici rintocchi la notte del 31 ottobre appare un fantasma: è pericoloso ma se nessuno aprirà la porta… il pericolo rimarrà dentro le mura! È assolutamente vietato entrare e maledetto sarà chi proverà questa oltraggiosa avventura”. Nelle segrete dell’ex Chiesa Anglicana sono state trovate queste righe scritte su un tavolo di legno risalenti al XVIII secolo. Nessuno sa se sono vere ma da anni i fenomeni paranormali legati a questa leggenda, spesso la notte di Halloween, disturbano il sonno dei villeggianti.

“Noi abbiamo deciso di sfidare la sorte e aprire per la prima volta la chiesa sconsacrata la Notte di Halloween – spiegano gli ideatori del party – Tu sarai abbastanza coraggioso per vivere l’incubo della chiesa ‘Stranger Alassio’? L’evento è rivolto esclusivamente a chi non ha paura e i posti sono limitati. Vestitevi a tema per essere uno di noi!”.

Albissola Marina sarà per un giorno un luogo tenebroso in cui divertirsi in modo creativo e originale! Allestimenti e vetrine a tema faranno da cornice allo scenario di “Albissola Horror Things”, che si svilupperà giovedì 31 ottobre dalle ore 15:30 da via Italia. Dalle 17 la grande caccia al tesoro nelle attività commerciali aderenti con un ricchissimo tesoro e premi per tutti i partecipanti (iscrizioni dalle ore 15:30 nei locali Ostello, in via Italia 49).

A seguire il pomeriggio sarà allietato da momenti di danza dell’asd PassoDanza di Isabella Ferrigno con le sue meravigliose allieve: potrete ammirare le loro esibizioni itineranti nel centro storico. Nei locali dell’Ostello sarà possibile partecipare gratuitamente ai laboratori creativi.

A tutti i bambini e ragazzi che arriveranno mascherati sarà dedicato un trucco speciale per l’occasione, un sanguinoso effetto per festeggiare Halloween e le sue tenebre. Girando per Albissola potrete incontrare l’ospite speciale della giornata, il Joker, che animerà le vie del centro storico.

Nella notte più spaventosa dell’anno al Lido SPA Resort andrà in scena una “Cena con Delitto” a tema. Avvolti da un’atmosfera surreale con illuminazione esclusivamente a luce di candela potrete diventare parte attiva delle indagini e aiutare i detective a scoprire il colpevole.

I commensali saranno divisi per tavoli e costruiranno una squadra investigativa per la soluzione del mistero, tra interrogatori e analisi degli indizi che si svolgeranno tra una portata e l’altra del gustoso menù a base di pesce pensato per l’occasione. Ad orchestrare il tutto sarà la famosa compagnia Invito a Cena con Delitto – L’originale.

Borgio Verezzi. Grande festa di Halloween al Caffè Rainbow in piazza Marconi! Giovedì 31 ottobre dalle ore 16:30 tutti in maschera! Verrà offerta la merenda a tutti i bambini mascherati. A seguire buona musica, gustosi cocktail e tanto divertimento con Mauri dj e la sua musica dance.

Durante la festa saranno premiate le maschere più belle e paurose: alla prima classificata tra i bambini verrà consegnato un regalo a sorpresa mentre alla prima classificata tra gli adulti verrà regalato un coupon per una cena per due al Rifugio Cascina Porro di Giustenice.

Pietra Ligure. Giovedì 31 ottobre sera il Pirata Maledetto vi aspetta per l’Halloween Party! Una serata “da paura” con tanta animazione, karaoke e la premiazione della maschera più mostruosa.

Il locale è riservato esclusivamente a chi effettua prenotazione al numero di telefono 3358188186. Costo: 20 € bevande escluse.

Halloween la notte del 31 ottobre? Non solo! Sabato 2 novembre dalle ore 14:30 al Parco Natura AsinOlla vi aspetta uno speciale pomeriggio grazie al divertimento assicurato con l’animazione in mezzo alla natura, la festa in maschera, i giochi per bambini e la merenda per tutti.

Savona. Giovedì 31 ottobre Le Officine sono liete di invitare tutti all’Halloween Party per festeggiare la notte più tenebrosa dell’anno. Orribili mostri e spaventevoli zombie si aggireranno per le piazze del centro polifunzionale, accompagnati da simpatiche streghe!

Il pauroso pomeriggio sarà ricco di attività in cui i protagonisti saranno i bambini: ci saranno “Giochi spaventosi” organizzati presso il McDonald’s, “Crea la tua maschera spaventosa” per la sfilata da Bricocenter e presso i locali dell’ad Semplicemente Danza la sfilata con premiazione delle maschere più spaventose.

Venerdì 1 novembre una visita da “brividi” accompagnerà bambini e adulti alla scoperta di opere selezionate delle collezioni permanenti della Pinacoteca Civica e del Museo della Ceramica di Savona. Ai partecipanti, invitati a presentarsi in costume a tema Halloween, verranno illustrate opere i cui soggetti o autori sono stati protagonisti di storie misteriose, “noir” o da brividi.

Dall’Inferno di Dante, immortalato sulla tela da Giuseppe Frascheri e conservato presso la Pinacoteca, alle tante creature fantastiche dipinte sui multiformi oggetti, esposti al Museo della Ceramica ci avventureremo di sala in sala per conoscerne le vicende storico artistiche e scoprirne i risvolti più misteriosi.

L’evento si concluderà con un laboratorio per grandi e piccoli, che utilizzando delle carte da gioco raffiguranti personaggi e soggetti ispirati alle opere presentate potranno dar vita ad una storia da brivido. Partendo dall’immagine rappresentata sulla carta pescata i giocatori potranno arricchire a turno la storia collettiva con un avvenimento o un personaggio. Libero spazio alla fantasia, dunque, in un laboratorio che unirà le opere dei musei all’inventiva di ogni singolo partecipante.

Giovedì 31 ottobre tutti in maschera a Vado Ligure per un’imperdibile appuntamento all’insegna del grande soul/rock ed un revival a tema horror/comedy con i Groove Monkey.

Il concerto ripercorrerà la corrente musicale di quello che è stato definito uno dei periodi più influenti e intensi della storia: il ventennio ’60 – ’80. Insomma un concerto ricco di sorprese!

Inoltre in occasione della festa di Halloween verranno proposti anche brani appartenenti alle più originali colonne sonore dei film horror/comedy di successo mondiale.