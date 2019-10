Faccia a faccia con il presidente Toti: “Concessione regionale per l’autostrada, la privatizzazione degli ospedali sarà operativa”

Liguria. Un presidente della Regione a tutto campo nel lungo faccia a faccia con IVG.it per “Road to Liguria 2020”, il nuovo contenitore che presenterà ai liguri i programmi e i protagonisti delle prossime elezioni regionali.

Giovanni Toti non si è certo risparmiato ed ha parlato davvero a tutto campo, dalla politica, alle infrastrutture, alla sanità, passando per i temi più caldi dell’attualità savonese e ligure.

Il primo passaggio è stato sul nuovo movimento “Cambiamo”, lanciato proprio dal governatore ligure nell’ambito della coalizione di centrodestra, una rottura non senza polemiche con Forza Italia e che si pone in prospettiva delle prossime elezioni regionali: “Saremo una coalizione ampia, coesa, aperta ed inclusiva, in grado di racchiudere tutte le forze del centro destra con l’appoggio e il supporto di liste civiche sul modello di altre recenti amministrative nei comuni, Forza Italia, mi auguro, compresa…”.

Numeri piccoli? “Cambiamo è una realtà nuova, sicuramente in Liguria abbiamo avuto molto seguito e rappresenta una sintesi di quanto fatto in Regione in questo mandato: abbiamo avuto molte adesioni e abbiamo una rappresentanza diffusa, il movimento sarà decisivo per le prossime regionali in Liguria”.

Focus sulle grandi opere e le infrastrutture: “La carenza di questo territorio ha una genesi di molti anni, noi abbiamo provato a dare una sterzata non solo per il comprensorio genovese: il raddoppio ferroviario a ponente è senz’altro una priorità e mi auguro che possa arrivare l’accordo tra Governo ed Rfi per l’inserimento dell’opera da un mld di euro nel piano investimenti, arrivando a breve ad una progettazione definitiva”.

“Sul fronte del trasporto ferroviario servono interventi sulle stazioni e abbiamo realizzato con Trenitalia un contratto di servizio da un mld di euro che prevede altri nuovi treni in arrivo per i pendolari e i viaggiatori”.

E sul savonese non è mancato un riferimento diretto allo svincolo della Margonara, nell’ambito dei lavori per l’Aurelia Bis: “E’ chiaro che bisogna procedere con una riprogettazione, auspicando che Anas possa inserire questo intervento nella sua programmazione. Per tutta la mobilità di Savona e levante savonese sarebbe auspicabile”.

Allargando la visione al territorio ligure ecco il discorso sulle concessioni autostradali, matassa al centro di un ricorso (Autostrade per l’Italia) e una doppia scadenza (Autofiori e Salt): “Si è parlato di una concessione regionale unica, o comunque almeno per il nodo genovese, indubbiamente è una prospettiva che potrebbe essere integrata nel negoziato per l’autonomia delle regioni. Altro aspetto da vedere è quello di associare il rinnovo delle concessioni ad opere infrastrututrali, come ad esempio la necessità di accelerare per il casello di Bossarino a Vado Ligure in vista dell’operatività della piattaforma portuale”.

Il presidente Toti ha poi parlato della sanità: “Abbiamo fatto investimenti in attrezzature e macchinari sia all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure quanto all’ospedale San Paolo di Savona, mantenendo funzioni e servizi per i cittadini. Quanto alla privatizzazione degli ospedali, come ad Albenga e Cairo Montenotte, penso che sarà utile per il comparto sanitario savonese. L’affidamento al privato era previsto già da questo mese di ottobre, ma il ricorso in atto ha di fatto stoppato la procedura: la gara resta quella che è, quindi i pronto soccorso saranno riaperti”.

Poi una battuta sui tempi di attesa: “E’ vero sono lunghi, ma non dimentichiamoci che molti si recano al pronto soccorso anche per codici bianchi… Voglio ricordare che il tasso di efficienza per codici rossi e gialli è molto elevata e superiore ad altre regioni, un plauso quindi ai nostri medici e al personale sanitario. Resta comunque una tema sul quale lavorare, per questo stiamo pensando di inserire dei tempi massimi di attesa ai quali le Asl liguri si dovranno attenere”.

Toti si è soffermato anche sull’elettrificazione delle banchine portuali, un cavallo di battaglia dell’ex assessore ed ex vice ministro ligure Edoardo Rixi, ma che ad ora è ferma al palo: “Non è certo una cosa semplice, è un processo delicato e complicato, ma che va portato avanti. Ho parlato di recente proprio con il presidente dell’Autorità di Sistema per avviare gli studi tecnici di fattibilità: l’energia nei porti e l’ambientalizzazione sono aspetti non più rinviabili per una regione come la Liguria”.

In ultimo, un passaggio ancora sulla politica, con riferimento all’amministrazione comunale di Savona e al sindaco Ilaria Caprioglio, un giudizio tra luci ed ombre: “Un mandato abbastanza positivo considerando le difficoltà di partenza e i cambiamenti avvenuti all’interno della giunta: è stata risolta la questione dei conti del Comune, con un risanamento che ha messo in sicurezza le finanze dell’ente comunale. Alcune scelte non le ho condivise e su altri ambiti avrei avuto maggiore coraggio, come la privatizzazione di Ata” conclude Toti.