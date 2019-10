Ex Ilva, odg del Pd in Senato per il mantenimento di produzione e livelli occupazionali

Genova. Quello che pensa il Pd della questione Ilva è scritto a chiare lettere nell’ordine del giorno depositato ieri dallo stesso Partito Democratico in Senato: bisogna “garantire in tempi rapidi e mediante ogni azione opportuna a tali fini la permanenza dell’attività produttiva del complesso siderurgico dell’ex Ilva di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all’indotto”.

“Prendiamo atto che oggi il ministro Patuanelli ha sottolineato la necessità di proteggere la produzione siderurgica italiana, si è detto pronto a confermare gli impegni contenuti nel nostro odg e ha promesso di incontrare l’azienda nelle prossime ore”, affermano i dirigenti regionali e genovesi del partito.

“Per noi è fondamentale difendere la presenza della filiera dell’acciaio nel nostro Paese e per questa ragione, negli anni passati, abbiamo avviato il percorso che ha portato all’individuazione di ArcelorMittal come soggetto destinato a dare continuità produttiva a questo sito. È necessario proseguire con l’ambientalizzazione e tutelare un’azienda in cui lavorano 20 mila persone, di cui 5000 nell’area a caldo di Taranto”, proseguono.

“Nessuno provi a mettere neanche lontanamente in discussione il sito di Genova. In qualunque scenario lo stabilimento di Cornigliano non solo va difeso, ma anche rilanciato attraverso interventi concreti e i necessari investimenti”, concludono il Pd Liguria e il Pd Genova.