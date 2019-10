Ex caserma e futuro Polo Scolastico, la proposta degli ex militari: “Intitoliamolo ad Aldo Turinetto”

Albenga. “La struttura, seppur fatiscente e avvolta nel degrado, c’è ancora e sembra destinata a divenire polo scolastico. La nostra proposta è di intitolarlo alla memoria di Aldo Turinetto”.

La proposta porta la firma di un gruppo di ex militari, provenienti da tutta Italia, che ha fatto la leva proprio alla caserma Turinetto di Albenga, dove ogni anno si ritrovano per rivivere assieme quel periodo, attraverso aneddoti e racconti.

Con in testa l’albenganese Davide Riggi, si sono ritrovati anche recentemente e non sono mancate critiche per lo stato di degrado in cui versa attualmente la struttura.

“È stato davvero un dispiacere trovarla ridotta in maceria. Tutta la parte dietro la CCS/seconda compagnia é sparita perché hanno costruito l’ospedale e quindi addio parco mezzi, infermeria, spaccio, pizzeria, campi da tennis, che vivranno soltanto nei ricordi di chi vi ha vissuto allora”, hanno spiegato.

“Tutta l’area che va dalla terza compagnia/CCS fino alle docce/cucina/mensa é stata chiusa da una cancellata e data ad una ditta che gestisce i rifiuti che ha provveduto ad alternare ai mucchi di macerie blocchi e blocchi di cassonetti nuovi al di fuori della loro area di concessione. La restante parte è gestita da un gruppo di persone che praticano il softair ed il paintball che cercano di pulire come possono, bisogna darne atto”.

“Ma tornare qui e trovarla in questo stato ci ha fatto male. Con noi anche tanti tanti altri ragazzi hanno condiviso quella che è stata l’esperienza forse più formativa della nostra vita. Ma poi la mente torna alla realtà della decadenza a cui é stata abbandonata questa che é stata una bella signora, che ci ha amati e accolti in grembo per tanti giorni che, come recita la canzone, passarono. Così come veloci volarono i mesi e con essi la nostra gioventù”, hanno concluso.