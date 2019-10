“Estate sei tu?”, sole e 30 gradi ad ottobre: bagni al mare in Riviera

Provincia. È sabato 26 ottobre. Il calendario dice “Autunno”, ma il termometro ligure ribatte con “30 gradi”. E non mancano “tuffi” fuori stagione.

Sole splendente e temperature elevate in questo ultimo sabato di ottobre in Liguria, che ha voluto regalare a residenti e turisti uno “scorcio” di estate in una domenica d’autunno.

Condizioni climatiche favorevoli, con passeggiate a mare affollate nei comuni rivieraschi e anche qualche bagno. Le odierne temperature tipicamente estive, infatti, hanno spinto diversi temerari a fare un tuffo in mare, che oggi appare come una “tavola”, contraddistinta da acqua cristallina.