Savona. Grande soddisfazione per l’US Legino 1910 per i risultati del proprio settore giovanile. La società savonese è riuscita a qualificare tutte le leve ai rispettivi campionati regionali.

Ai Giovanissimi leva 2005, qualificati di diritto avendo vinto il proprio girone regionale nel campionato della scorsa stagione, si sono infatti aggiunti nell’ordine gli Allievi leva 2003 che hanno staccato il pass con un turno di anticipo, i Giovanissimi fascia B leva 2006 e gli Allievi fascia B leva 2004, qualificatisi nell’ultima giornata dei rispettivi gironi eliminatori.

I risultati raggiunti rappresentano il coronamento di un lungo, paziente e minuzioso lavoro incominciato nella stagione 2010/11, anno della ricostituzione del settore giovanile, grazie al lavoro di uno staff di allenatori estremamente qualificato, coordinati dal responsabile del settore giovanile Fabio Tobia.

La società verdeblù, oltre ad esprimere la propria soddisfazione, intende estendere un sincero ringraziamento agli staff tecnici ed ai dirigenti delle singole leve, ai giocatori ed ai rispettivi genitori per il fondamentale supporto fornito per il raggiungimento di questi importanti obiettivi.

Il Legino, assieme al Savona, è l’unica società della provincia ad aver qualificato tutte e quattro le leve agonistiche (Allievi Under 17 e Under 16, Giovanissimi Under 15 e Under 14) ai rispettivi campionati regionali.