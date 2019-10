Ecco tutto quello che c’è da sapere sul noleggio auto low cost

Il noleggio di un’auto a breve termine sempre più spesso costituisce in Italia la soluzione ideale per

vivere senza stress momenti importanti, come nel caso di un matrimonio, una grande festa o un viaggio di lavoro. Particolarmente apprezzate risultano le proposte low cost presenti sul mercato, che offrono formule di noleggio vantaggiose rispondendo al contempo a tutte le esigenze dei clienti.

Come si noleggia un’auto?

Il noleggio auto può essere effettuato presso un apposito sportello, richiedendo tutte le informazioni di cui si ha necessità, ma anche comodamente online: in questo modo si avrà tutto il tempo di decidere per la migliore vettura, senza condizionamenti di alcun tipo.

Il sito rent.it, per esempio, aiuta tantissimo anche chi è alle prime armi, mostrando come procedere alla prenotazione in maniera estremamente facile e intuitiva.

Basta selezionare la data di noleggio e quella di restituzione, oltre all’età del conducente. Subito, verrete indirizzati su una pagina dove vi verranno mostrate tutte le auto disponibili, lo stato del relativo serbatoio, dove è possibile prelevarle, il chilometraggio consentito e a quanto ammonta il deposito. A questo punto, si possono consultare le condizioni di noleggio, complete di regolamento, oneri e doveri. Ci sarà la possibilità, inoltre, di prenotare immediatamente la vettura o di richiedere un preventivo veloce via e-mail.

Selezionando, poi, la vettura che vi interessa, vi saranno immediatamente fornite tutte le informazioni necessarie, tra cui: numero di passeggeri che è possibile trasportare; se l’auto è disposta a cambio manuale o automatico e se è fornita di aria condizionata; capacità del bagagliaio.

Perché scegliere un noleggio a breve termine?

Innanzitutto, per i costi notevolmente ridotti, in quanto è ridotta la responsabilità che ricade sul conducente in caso di inconvenienti. Inoltre, non si dovrà affrontare nessuna spesa accessoria.

Sarà quasi come avere una propria auto, che si potrà però cambiare ogni qualvolta lo si desideri: anche l’auto rende molto di più quando l’occasione per essere sfoggiata è perfetta per lei!

Inoltre, l’affitto di un auto per tempistiche limitate, aumenta la propria esperienza di guida, in quanto ogni vettura presenta caratteristiche specifiche, che richiedono di volta in volta un approccio diverso da parte del guidatore.

Cosa serve per noleggiare un’auto?

Ovviamente, si deve essere in possesso di tutti i documenti standard (carta di identità e codice fiscale), una patente di guida ancora valida e una carta di debito. Inoltre, cosa che in molti non sanno, si deve avere un’età minima di 21 anni. Queste credenziali, come è facilmente intuibile, servono come garanzia in fase di noleggio, per ovviare a qualsiasi problematica legata ad incidenti e sinistri stradali che potrebbero danneggiare il veicolo.

Cose da ricordare durante il noleggio

Innanzitutto, bisogna pensare al carburante: nella maggioranza dei casi, vi verrà consegnata una vettura con un pieno all’interno. Sarà esattamente così che dovrete restituirla!



Informatevi sulla franchigia: si tratta di una soglia entro la quale, in caso di problemi alla carrozzeria, subentrate nel pagamento dei danni. Oltre quella soglia, la riparazione sarà a carico della ditta di noleggio.



Affidatevi a professionisti che effettuano controlli scrupolosi al momento della consegna dell’auto. In questo modo, quando vi metterete alla guida, potrete essere sicuri del fatto che il serbatoio sia effettivamente pieno e che non ci siano danni alla carrozzeria o ad altre componenti del mezzo.