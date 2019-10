Ecco la nuova segreteria provinciale del Pd di Savona, Vigliercio: “Unità e condivisione per una nuova risposta popolare”

Provincia. Unità, condivisione e inclusione: queste le parole d’ordine con le quali il Partito Democratico formalizza la nuova segreteria provinciale per l’attuazione del “progetto ambizioso di un partito popolare rappresentativo delle comunità e delle giuste istanze territoriali, che dovranno essere messe nelle condizioni di partecipare ad un reale cambiamento a partire dalle prossime elezioni regionali”.

“E’ stato fatto in queste settimane un lavoro unitario, condiviso e inclusivo di tutte le componenti del Pd savonese: la nuova segreteria provinciale è il risultato di tutto questo – afferma il segretario provinciale Giacomo Vigliercio – Abbiamo sviluppato un organigramma in linea con l’assetto della segreteria regionale e con quello che sarà la segreteria nazionale. Ma non è stato un criterio burocratico a guidarci nelle scelte. L’intera compagine della segreteria vede assunti elementi di merito, capaci di sviluppare proposte ed azioni concrete, e rappresenta la risposta possibile alle necessità emerse dal territorio”.

Ecco la composizione: Roberto Arboscello è vice segretario vicario e responsabile alla sanità; Renato Zunino è vice segretario e responsabile dell’organizzazione del partito; Roberto Costagli è responsabile della portualità; Alberto Ferrando è responsabile per gli enti locali; Sonia Garofalo è la coordinatrice dei circoli e responsabile per le iniziative con i candidati alle elezioni regionali; Alessandra Gemelli è la coordinatrice della segreteria e responsabile per i rapporti con il gruppo consiliare e con la segreteria cittadina di Savona; Aurora Lessi è la coordinatrice delle aree tematiche; Francesco Montanaro ha la delega a crisi aziendali e lavoro; Massimo Niero è responsabile per trasporti e ambiente; Antonio Luca Sorbello è responsabile per la comunicazione.

Partecipano di diritto alla segreteria Emanuele Parrinello in qualità di tesoriere provinciale e Giovanni Testa in qualità di segretario provinciale dei Giovani Democratici. Saranno invitati permanenti anche l’onorevole Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia della Camera, il consigliere regionale Mauro Righello, il capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Savona Elisa Di Padova, il segretario cittadino di Savona (di prossima nomina con il congresso), i consiglieri provinciali Rodolfo Mirri e Mattia Fiorini, i capigruppo di Albenga e Cairo Montenotte.

“Nei gruppi di lavoro allargati sulle aree tematiche, che andranno a comporre le proposte programmatiche del nostro partito e di tutto il centrosinistra, saranno inseriti anche simpatizzanti ed iscritti che hanno contribuito all’elezione del segretario nazionale e che rappresentano il cuore pulsante del nostro elettorato – aggiunge ancora il segretario Vigliercio – Ricordiamo che le aree tematiche, per le quali saranno organizzati incontri, dibattiti e assemblee aperte ai cittadini, rappresentano il punto di partenza per la realizzazione della nostra piattaforma programmatica in vista delle elezioni regionali”.

“A breve sarà inoltre convocata una direzione provinciale del partito aperta ai consiglieri regionali, per mettere a punto iniziative e strategie, per discutere dei temi di merito e per avanzare la proposta per governare i nostri territori e la nosta amata Liguria” conclude il segretario provinciale Giacomo Vigliercio.