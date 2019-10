LIVE: CAIRESE – ALBENGA 0-1 (28′ De Simone)

32′ Lancio dalla difesa di Prato per Pastorino, che riesce a rubare il pallone ad Anselmo, serve corto Bruzzone, che crossa, Saviozzi di testa manda sul fondo

28′ VANTAGGIO ALBENGA! Ripartenza degli ingauni, incursione sulla destra di Di Salvatore che crossa in area per De Simone che tutto solo appoggia in porta.

25′ Sulla destra Costantini per Di Salvatore, che crossa in area, Marquez colpisce di testa, Stravos titubante blocca in due tempi

22′ Punizione battuta da Costantini, Stravos vola e manda in angolo

21′ Ammonito anche Doffo, falloso su Costantini, punizione dal limite

16′ Ammonito Colombo

15′ Fin qui partita a ritmi bassi e parecchio spezzettata

9′ Rimessa laterale per l’Albenga, in area tocca Colombo ma la palla rimane lì, ci prova Marquez senza centrare lo specchio

5′ Il primo guizzo della partita è della Cairese, spizzicata di Damonte per Saviozzi solo davanti al portiere, ma Mazzone ferma tutto per fuorigioco

1′ Fischio d’inizio!

CAIRESE: Stavros, Colombo, Moretti F., Doffo, Prato, Bruzzone, Pastorino, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi. A disp.: Galese, Incorvaia, Tubino, Rizzo, Esposito, Rusca, De Matteis, Monni, Pregliasco. All. Maisano

ALBENGA: Bambino, Barisone, Anselmo, Scalia, Grandoni, Molinari, De Simone, Figone, Marquez, Costantini, Di Salvatore. A disp.: Patrone, Barchi, Cocito, Simaha, Dorno, Zola, Di Pietro, Ruffo, Metalla. All. Solari

ARBITRO: Sig. Mazzone sez. di Prato

Cairo Montenotte. Buongiorno a tutti i lettori di Ivg.it, al Cesare Brin sfida ad alta tensione tra la Cairese di Maisano e l’Albenga dell’ex Solari. I gialloblù, attualmente primi in classifica, sono alla ricerca della prima vittoria casalinga, due infatti i successi in trasferta con Ospedaletti e Finale, pari invece tra le mura amiche con il Rivasamba. Dall’altra parte gli ingauni che, in attesa del recupero in quel di Molassana che si giocherà il prossimo mercoledì, vogliono continuare la scia positiva che li ha visti vittoriosi lo scorso turno nel derbissimo contro l’Imperia. Da questa gara dai molti ex, ci si aspetta grande divertimento. Buona partita!