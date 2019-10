Albenga. Incontro valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza. L’Albenga ospita il Rivasamba. Fischio d’inizio allo stadio “Riva”, questo pomeriggio ore 15.00.

Gli ingauni lo scorsa settimana non sono scesi in campo a seguito del rinvio causato dall’allerta meteo; recupereranno la partita in casa dell’Ospedaletti mercoledì 6 novembre, alle 15.00. I levantini orange sono invece incappati nel primo k.o., cadendo a domicilio col Baiardo (0-3).

Tabellino:

Albenga-Rivasamba Hca 0-0

Albenga: Bambino, Barchi, Anselmo, Grandoni, Gargiulo, Molinari, Barisone, Figone, Marquez, Costantini, Di Salvatore

A disp.: Patrone, Patrucco, Olivieri, Dorno, Zola, Simaha, Nardi, Metalla, Di Pietro. All. Solari

Rivasamba: Raffo, Porro, Scarpino, De Filippi, Sanguineti, Severi, Latin, Busi, Barbieri, Costa, Ivaldi

A disp.: Molinelli, Sanna, Gabelli, Vottero, Copello, Lessona, Motto, Renzone, Paterno. All. Del Nero

Arbitro: Moro (Novi Ligure). Assistenti: Ghio e Trajanovski (Novi Ligure)

Note: Giornata calda, soleggiata e ventilata. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 0-5. Spettatori 250 circa.

Cronaca diretta:

10′ In avvio il Rivasamba, spavaldo e più intraprendente, colleziona tre calci d’angolo. Sulla corta respinta di uno fra questi Sanguineti ribatte dal limite col sinistro, alto.

21′ Anselmo sfrutta un errato disimpegno della difesa levantina, avanza sulla sinistra e incrocia rasoterra; a lato di poco.