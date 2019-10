E’ uscito “Wanderings”, l’album dell’albissolese Lorenzo Piccone realizzato nei mitici “studios” della Rca

Albissola Marina. E’ uscito il 1 ottobre “Wanderings”, il nuovo album del musicista albissolese Lorenzo Piccone, registrato e prodotto a Nashville, Tennessee, nei mitici studi di incisione della Rca Victor, dove, in passato, hanno lavorato nomi come Elvis Presley, Roy Orbison e Dolly Parton.

Prodotto dalla “Eddie and Justy Productions” di Eddie Gore, Justyna Kelley e Juan Contreras e pubblicato via “SoundArt Recordings”, “Wanderings” contiene dieci canzoni, tra cui il primo singolo estratto, “A place so high” e una cover, che il cantautore e chitarrista savonese, classe 1989, ha realizzato nello storico Studio C di Music Row con una band di sessionmen locali. Ospite d’eccezione il grande Steve Cropper, storica chitarra di Booker T. & the M.G.’s e Blues Brothers e co-autore di “Sitting on the dock of the bay” di Otis Redding.

“Socio dello studio in cui “Wanderings” è stato registrato lo scorso inverno, “Crop” suona nel brano di apertura “Green House” – afferma Lorenzo Piccone, che nel disco, il secondo a suo nome, suona, oltre alla chitarra acustica ed elettrica, anche la lap steel guitar Weissenborn – le nove composizioni originali dell’album, dal suono vicino alla canzone d’autore americana, tra folk, blues e momenti più rock, sono state scritte interamente da me e dalla cantautrice savonese Lisa Rossi, che è autrice di alcuni testi e ha prestato la voce come solista e per i cori”.

“Wanderings” di Lorenzo Piccone sarà distribuito in tutti i negozi di musica e su ogni piattaforma online e verrà prossimamente presentato dal vivo in un tour che attraverserà gli Stati Uniti e l’Europa.